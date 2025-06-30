В Витебске открыли обновлённый многофункциональный культурный центр

Центр включает два блока – исторический и игровой. В первом разместились залы, где будет базироваться народный клуб исторической реконструкции. Здесь создали интерактивные экспозиции. Во втором блоке культурного центра находятся игровые комнаты для самых маленьких. Горки, батуты, куб-лабиринт, зона отдыха и пространство для проведения праздничных мероприятий.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Все это будет создано для того, чтобы приходили люди, не только ознакамливались, но и приходили в коллектив и занимались, сами это все создавали. А вторая часть – это наше настоящее и будущее. Это наш детский игровой центр. Мы его будем называть и игровой, и образовательной, потому что впереди огромная плеяда интересных проектов будет нацелена на семейное воспитание. На то, чтобы мамочки приходили с детками. И как раз таки возраст вот этого нашего центра – это вот самые-самые маленькие детки, чтобы они там научились хорошо ползать, хорошо вставать. И нам будет очень приятно, что в самом центре Витебска будут рождаться и будут вырастать юные горожане наши.

Открытие обновленного мультифункционального культурного центра – важный шаг в развитии культурной инфраструктуры города. Объект стал подарком к 1051-й годовщине основания Витебска.