«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между столицами России и Беларуси

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов между столицами России и Беларуси. С этого понедельника, 30 июня, в расписании есть седьмой ежедневный рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в июле и августе крупнейшая российская авиакомпания будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами Союзного государства. Это на 17 % превышает количество рейсов летом 2024 года. Высокая частота рейсов между Минском и Москвой обеспечивает удобные стыковки в аэропорту Шереметьево с другими рейсами авиакомпании по России и за рубеж.

К слову, направление вошло в пятерку лидеров среди международных маршрутов «Аэрофлота» по количеству перевезенных пассажиров в 2024-м. Им воспользовались 454 тысячи пассажиров – на треть больше, чем годом ранее.