Иван Кубраков встретился с генералитетом белорусской милиции

Новости Беларуси. О том, как организовать работу в подразделениях милиции, чтобы в стране был мир и порядок, говорили 2 марта на собрании высшего офицерского состава – генералитета белорусской милиции. Торжественное мероприятие прошло в стенах Национальной библиотеки в преддверии профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из приглашенных прошел путь от лейтенанта до генерала и обладает колоссальным управленческим опытом. Мудрые советы старших товарищей высоко ценятся молодым поколением правоохранителей. Подобные встречи – возможность передать накопленные знания, учесть имеющиеся пробелы и выстроить работу максимально продуктивно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Служба в органах внутренних дел – это не просто служба, это особый образ жизни. И сотрудник, особенно который проработал 10 лет и более, – действительно меняется мировоззрение. Он никогда не пройдет мимо чужого горя, он всегда окажет помощь. Наши ветераны всегда приходят в органы внутренних дел на все абсолютно наши мероприятия. Такие мероприятия, как вручение табельного оружия, вручение удостоверения. Ветераны обязательно приходят, они разговаривают с молодыми сотрудниками, воспитывают, рассказывают и учат на своих примерах, на примерах мужества.

Виктор Лозебник:

Я в курсе дела обстановки военной и политической, что удается, что не удается. Иногда размышляю, что можно было делать и что нельзя было делать. Для меня небезразлична и Академия, и Министерство внутренних дел, и результат ее работ, конечно, они остались на всю жизнь.

Леонид Фармагей:

Спустя определенное время начинает понимать, что служба в милиции – это не просто профессия, это призвание. И что меня сейчас очень радует, общаясь с молодым пополнением, с сотрудниками, которые прослужили еще незначительное время, начинаешь понимать, что все, что делалось старшими поколениями, делалось правильно. Потому что есть мотивация, есть стремление, есть уважение к старшему поколению, есть память истории, уважение ветеранов, значит, есть будущее. Это, наверное, самое главное.