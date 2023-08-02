«Продают квартиры и переводят деньги». Кто стоит за телефонным мошенничеством и на какие уловки они готовы пойти?

Проблема телефонного мошенничества, когда преступники, находясь за границей, разводят людей на крупные суммы, стала актуальна для нашей страны буквально полтора года назад. Жертвами таких аферистов в Беларуси стали тысячи людей. Различными способами они передали злоумышленникам миллионы долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Главной составляющей успеха мошенников по-прежнему является беспечность белорусов, на этом и строятся все преступления. Пенсионеры, к примеру, выросли и живут ценностями, во главе которых помощь своим родным и близким. Человек, который даже по телефону представляется сотрудником правоохранительных органов или банка, априори вызывает доверие. Тогда люди, не задумываясь, вступают в диалог и отключают свое сознание. Но как можно уговорить человека не только отдать свои сбережения, но и совершить диверсию? Об этом и не только поговорим с официальным представителем Следственного комитета Беларуси Александром Суходольским. Тема телефонного мошенничества настолько популярна, скажем так, в своем криминальном каком-то мире, что только в нашей программе мы уже, наверное, третий или четвертый раз ее поднимаем. Как с марта-апреля 2022 года она вошла в топы новостей и держится, скажем так, до сих пор. В чем же такая популярность в кавычках? То есть неужели действительно такой вид преступления сейчас на первом месте, и какая тенденция – снижения, увеличения таких случаев? Несмотря на усиленную работу, такие случаи продолжают встречаться

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Действительно, тема актуальна. Случаи такие продолжают встречаться, несмотря на усиленную работу со стороны правоохранительных органов и различных учреждений. Упор на профилактику – все равно этого иногда бывает недостаточно. Все равно эту информацию получают не все либо получают, но относятся к ней безразлично. Поэтому до сих пор данные преступления совершаются и периодически попадают в сводки правоохранительных органов. Сейчас меняются, в принципе, какие-то формы подачи, звонков, ведения диалога. Могут в какой-то степени меняться предлоги, но при этом основа остается та же, то есть в этом плане все неизменно. Если говорить о росте либо снижении, то, конечно, в какой-то степени о снижении можно говорить. Если изначально правоохранительные органы столкнулись прямо с таким валом таких преступлений – совершались десятки в день, и уже сбивались со счета от их количества. То уже в настоящее время можем говорить, больше стало покушений, когда люди все-таки не поверили. Также имеются случаи, когда люди сами задерживают курьеров. То есть они соглашаются на передачу денег, курьер прибывает в квартиру, и предприимчивые граждане делают все возможное. Они сообщают в милицию предварительно и уже делают все возможное, чтобы удержать курьера в квартире. Также, конечно, есть люди, которые все равно попадаются на эти уловки. Опять же, в какой-то степени разговоры сами телефонные с мошенниками приобретают очень радикальную форму. Когда мошенники понимают, что раз от раза они натыкаются на какие-то отказы, переходят уже к каким-то угрозам, оскорблениям, переходу на личности. Уже понятно, что день не задался, видимо, раз такая форма диалога имеет место. Сергей Шуманский:

Тем не менее, судя по последним новостям, суммы продолжают немаленькие люди отдавать. Александр Суходольский:

Действительно, суммы немаленькие, имеются случаи, когда люди продают квартиры и переводят деньги мошенникам. Суммы немаленькие. Да, есть, конечно, случаи, где это суммы незначительные. Опять же, для каждого человека незначительная сумма – это тоже понятие очень относительное. Для кого-то и 50 рублей – это очень большая сумма, которую уж точно бы не хотелось потерять, передать мошенникам. «Вырабатывают новые формы ведения диалога»

Сергей Шуманский:

Каждый второй при этом, говорит, что, да, я видел, слышал про это. Александр Суходольский:

Да, действительно многие говорят о том, что знали об этом. Есть люди, которые говорят, что они как будто бы находились под гипнозом, когда им звонили. Есть люди, которые просто растерялись и уже в ходе диалога поверили в то, что им внушают. Опять же, нужно понимать, что люди совершают не один, не два звонка в день – это целые кол-центры. Понятно, что они тоже набираются опыта за счет людей. Они уже вырабатывают новые формы ведения диалога, оказывают какое-то психологическое воздействие, чтобы вызвать у человека эмоции самые непреодолимые, такие как страх, волнение, еще что-то. На этом они как раз таки играют. Наверное, человек, даже зная о мошеннической схеме, зачастую может поддаться какому-то эмоциональному фактору такому и согласиться все-таки на вот эти все уговоры, которые он слышит в трубке по телефону. Тем более, что используются схемы, когда представляются не только сотрудниками банка, а сотрудниками правоохранительных органов. Пытаются якобы вовлечь в участие спецоперации по поимке мошенников. То есть способы разные, и в зависимости от уже ответов человека, понятно, корректируется и форма вот этого разговора. Сергей Шуманский:

Есть какая-то сумма приблизительная, скажем так, ущерба от этих мошенников? Александр Суходольский:

В настоящее время нужно понимать, что эта сумма растет. Она растет ежедневно. Сейчас мы уже достоверно можем говорить о миллионах долларов, то есть больше 5 миллионов долларов однозначно. Это то, о чем можно говорить, не сомневаясь. Власти Украины в открытую говорят о том, что продвигают киберпреступность

Сергей Шуманский:

Что касается расследования этих уголовных дел и именно, скажем так, самих мошенников, которые непосредственно общаются по телефону либо вообще организаторов всей этой цепочки – есть какие-то продвижения в расследовании? Александр Суходольский:

Тут нужно понимать, что вся эта преступность имеет трансграничный характер. То есть у нас находятся непосредственно курьеры условные либо такие прокладки так называемые, через которых проходят деньги. Понятно, что курьеры в данной ситуации, как мы можем провести аналогию с наркобизнесом – это исключительно пушечное мясо, не побоюсь этого слова, просто за счет которых обогащаются люди, которые находятся за рубежом. Сами кол-центры также находятся за рубежом. Ни для кого уже давно не секрет, что это находится в Украине. В настоящее время все указывает на то, что вся киберпреступность в СНГ сконцентрирована в Украине. То есть даже сами власти Украины, правительство – они этого не скрывают. Они в открытую говорят о том, что продвигают киберпреступность, лоббируют интересы киберпреступников. За счет коррумпированности самой страны, понятно, что данная деятельность хорошо продвигается. Мы говорим о таких суммах, как 5 миллионов долларов. Понятно, что эти финансовые потоки, которые сосредоточены в Украине – они позволяют отмывать эти деньги через вложения в бизнес, продвижение тех же политиков, их финансирование, которые потом, соответственно, отплачивают той же монетой. Сейчас во всеуслышание они заявляют о создании их киберфронтов, айти-армии, где атаки из Украины нацелены конкретно на Беларусь и Россию. Они этого не скрывают и действительно говорят, что те же мошенничества, заведомо ложные сообщения об опасности, угрозе взрыва, то есть все это идет – ноги растут оттуда. Сергей Шуманский:

Это в частности касается последних случаев, где телефонные мошенники сначала лишали людей денег, а потом заставляли делать какие-то диверсии, экстремистские действия?

Александр Суходольский:

Да, причем в некоторых случаях, когда не строился диалог, когда начинали угрожать, они включали украинские песни, плюс разговаривали с акцентом определенным. В последние случаи стали иметь место, когда по факту они заставляют граждан осуществлять какую-то условную диверсионную деятельность. В некоторых примерах – мало того, что люди лишились своих сбережений, они [преступники – прим. ред.] получили деньги. Так после этого они еще и толкают людей на совершение преступления. Сергей Шуманский:

Скажем так, вот эта сбилась немного волна – хорошо была информационно отработана. После этого есть какие-то обращения, заявления граждан о таком, что подобные звонки еще поступают? Александр Суходольский:

В настоящее время не скажу даже. Можно использовать для психологического давления на общественность

Сергей Шуманский:

Зато появились новые звонки. Буквально сегодня я сам стал участником такого разговора. Значит, человек представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что мне нужно явиться в военкомат. Там со мной проведут какие-то беседы, какие-то однодневные учения и отправят воевать в Украину. Еще пару таких ситуаций, таких же звонков я тоже уже слышал. Это, получается, теперь что – новый вид тоже такой? Это уже даже не мошенники, они ведь не требуют деньги. Александр Суходольский:

Это не мошенники. Это, скорее – вместе с тем, то есть учитывать, что кол-центры… По моему опять же мнению, у нас есть кол-центры, которые активные и массово использовались, которые вытянули огромное количество денег из белорусов – они поняли, что это хорошая машина. Сергей Шуманский:

Это ЦИПсО уже, да? Александр Суходольский:

Да, которая может работать. Эти кол-центры можно также использовать для психологического давления на общественность. То есть элементарно каждому вот так позвонить – это можно посеять панику, вызвать обсуждение. Позвонили одному, рассказали другому. Оказалось, что среди знакомых еще кому-то позвонили. Понятно, что люди могут в это верить, потому что деньги же у них не берут. Они никакой ущерб от этого не получают, поэтому могут действительно воспринимать это как реальный звонок. Учитывая сколько людей поверило в тот момент, что это сотрудники банка или правоохранительные органы, то какой шанс, что сейчас они не поверят, что им действительно звонят из военкомата, тем более, что денег с них не просят? «Своевременное обращение в правоохранительные органы, позволит сохранить сбережения»

Сергей Шуманский:

Теперь самый такой еще последний главный вопрос. Каков шанс вообще вернуть деньги? Александр Суходольский:

Все зависит – об этом неоднократно говорят сотрудники милиции и мы неоднократно говорим: шанс вернуть деньги есть, особенно если своевременно обратиться в правоохранительные органы. Есть люди, которые по различным причинам затягивают этот момент. Кому-то обидно, что он стал обманутым, он не хочет как будто бы стать потерпевшим. Его это цепляет, он затягивает. Есть случаи, когда – насколько я помню, девушка, по-моему, около года выплачивала кредиты. Когда ей позвонили банковские, она обратилась в милицию. Когда она уже просто не смогла физически их выплачивать, обратилась с просьбой, что вообще ей делать. Поэтому как раз своевременное обращение в правоохранительные органы, позволит сохранить сбережения, которые были переведены. Что касается людей, которые этим занимаются, в любом случае к ответственности они будут привлечены, несмотря на любые обстоятельства и события. Как бы их ни скрывали, ни пытались сделать все возможное, чтобы они ушли от уголовной ответственности. Как показывает практика, любые события, которые существуют, рано или поздно заканчиваются. Любой период истории рано или поздно заканчивается. После этого конца уже начинаются последствия, и все это всплывет. Настанет тот момент, когда прикрывать, защищать будет некому, и все будут привлечены к уголовной ответственности. Конечно же, тогда можно точно рассчитывать на то, что все получат по заслугам и возместят в многократном размере тот ущерб, который они причинили гражданам нашей страны.