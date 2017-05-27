Мастера своего дела в Беларуси: найти работу по душе и стать настоящим счастливчиком

Чтобы сохранить предприятия, сохраняется и система подготовки рабочих. Это тоже, кстати, уникальная белорусская традиция. Рабочих, а не только юристов и выпускников иняза. Оказывается, вполне почетно валить лес и доить коров. Дояр – это тоже мужская профессия, – утверждает наш корреспондент Илона Волынец.

Говоря об этой работе, скорей представляешь даму. Но не тут-то было. Знакомьтесь: главный дояр дрибинского агрокомплекса – Михаил Астровцов.

Он чувствует их настроение и знает повадки. И они отвечают взаимностью. Буренки кокетливо приветствуют Михаила Викторовича и не скупятся на молоко.

Михаил Астровцов, оператор машинного доения:

У меня 45 голов коров, я надаиваю 900-950 литров. Коровам нужна ласка, доброта. Я к ним ласково – и они ко мне ласково.

Повелителя молочных рек знают не только в районе и области. Михаил Викторович обошел конкурентов, а точнее конкуренток со всей страны. В республиканском конкурсе профмастерства «Белорусский мастер» дрибинскому участнику просто не было равных.

Михаил Астровцов, оператор машинного доения:

Я ездил на конкурс второй раз, не боялся и победил. Главное не бояться.

А вот Валерий Дурович – звезда не только республиканского уровня. Вилейский лесник – чемпион мира по лесорубке. На последних соревнованиях в Польше он обошел более сотни участников из разных стран.

Валерий Дурович, лесник:

За сколько, вы думаете, можно разобрать пилу? 10секунд. Разобрать и собрать. Поставить другую цепь и закрутить гайки. Если открутится хоть одна гаечка, ты получаешь штрафные очки.

Но, пожалуй, штрафных очков в зачетке Валерия нет и быть не может.

Когда-то он начинал с простого рабочего. Трудился и днем, и ночью. Так и стал виртуозом лесного дела. Оперативность и скорость мастера буквально шокируют: всего минута на одно дерево.

Валерий Дурович, лесник:

За все эти годы я прикипел к этому делу. Я только вижу себя в качестве лесника.

На счету каждая минута, а точнее секунда. Он не знает, чем обернется этот вызов, но спешит туда, где наверняка очень нужен.

Возгорание автомобиля, в салоне заблокирован водитель. Пожар потушен, человек, а точнее манекен, спасен. К счастью, этот вызов оказался учебным.

Андрей Феденя, пожарный:

Никогда не уверен, какой выезд – реальный или тренировка. Сразу внутри адреналин подскакивает.

Андрей Феденя в пожарной части работает всего три года. Но уже точно понял: с профессией не ошибся.

Андрей Феденя, пожарный:

В этой профессии я полностью реализовываюсь. Считаю, что это мое. Когда я надеваю форму, я сразу чувствую себя по-другому. Чувство гордости и ответственности.

100 подтягиваний и столько же отжиманий. И так каждый день. Плюс постоянные тренировки в спортзале. Как результат – лучший пожарный столицы. Лидерство Андрей удерживает последние несколько лет. Сейчас спасатель готовится к международному первенству.

Но, оказывается, и у таких сильных, выносливых и бесстрашных парней все же есть свои страхи. Андрей, не стесняясь, признается, что боится высоты. А значит бороться приходится не только со стихией, но еще и с самим собой.

Андрей Феденя, пожарный:

Если слышу, что есть какие-то крики о помощи, понимаю, что чья-то жизнь от меня зависит, тогда забываю о своих страхах и помогаю людям.

Она не прыгает в огонь, воду и медные трубы, но при этом каждый день спасает новые жизни. Прошло 15 лет, а свою первую рабочую смену Виктория помнит до сих пор.

Виктория Качалка, старшая медицинская сестра:

Привели, сказали проводить забор крови таким детям для биохимического исследования. Слезы на глазах были, был страх, переживание, чтобы все сделать правильно, грамотно.

И получилось. Сегодня Виктория – старшая медсестра отделения. Ее работа действительно сродни чуду. А как еще назвать спасение малыша, который едва дышит и умещается на ладони. Вот, взволнованная мама интересуется состоянием своей крохи. Ребенок появился на свет весом 900 граммов.

Виктория Качалка, старшая медицинская сестра:

Посмотрите, какой он у вас хорошенький, активный, он кушает сам.

И если совсем недавно это было немыслимо, то сейчас медперсонал выхаживает самых сложных младенцев с многочисленными врожденными пороками. Каждый год здесь в буквальном смысле рождается заново более полутысячи малышей. И дело не только в современных технологиях. Есть нечто большее.

Виктория Качалка, старшая медицинская сестра:

Когда подходишь к ребенку, прикасаешься, когда ребенок в этот момент перестает плакать, тогда ты понимаешь, что тепло рук не заменит ни один аппарат.

Может, поэтому и во время записи интервью при малейшем звуке детского плача Виктория не может устоять на месте.

Они бесстрашно идут на риск и, не жалея себя, отдают все силы. С материнской любовью заботятся о других и при этом не требуют ничего взамен. Счастливчики? Да! А все потому, что бесспорные мастера своего дела.