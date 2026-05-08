Издание 1481 года – какие уникальные книги есть в фондах Национальной библиотеки Беларуси

В Беларуси самым крупным библиофилом можно назвать Национальную библиотеку. 10,5 миллионов документов собрано в ее фондах, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора – директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси:
Это книги, газеты, журналы, авторефераты, диссертации. Это карты, плакаты, ноты, видеовизуальные документы, документы на других съемных носителях. Конечно, уникальностью библиотеки является то, что мы получаем на хранение абсолютно все, что издается на территории Республики Беларусь. Поэтому у нас в библиотеке хранятся первые издания наших классиков Янки Купала, Якуба Колоса, Максима Богдановича. Вместе с тем мы прикладываем силы для того, чтобы искать документы, которые выпускаются за пределами нашей страны, но имеют отношение к Республике Беларусь.
Разумеется, хранятся в коллекции Национальной библиотеки и очень ценные артефакты.
Александр Бабук, заместитель генерального директора – директор по науке и информационным технологиям Национальной библиотеки Беларуси:
У нас есть большая коллекция восточных книг, выполненных на арабском языке. Есть так называемая коллекция китабов, которая у нас выполнена теми татарами, которые жили на территории нашей страны в годы Великого княжества Литовского. Также у нас есть, я могу известную книгу называть, которая, думаю, известна каждому – это издание знаменитой «Божественной комедии» Данте Алигьери, которая была напечатана в 1481 году.
Подробности в видео.