В Москве открылась выставка о сплоченности народов Советского Союза в годы ВОВ
Единство многонациональной армии в борьбе с врагом. В Москве ко Дню Победы открылась выставка о сплоченности народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная мысль экспозиции под открытым небом – показать общий вклад жителей советских республик в разгром гитлеровских формирований. Вспоминают в российской столице накануне 9 Мая и героизм белорусов в составе Красной армии.
От горячих боев на фронтах до трудового подвига в тылу. Наш народ отчаянно боролся с немецкими захватчиками. В ходе мобилизации на борьбу с врагом вышли более 1 миллиона 300 тысяч белорусов. Имена соотечественников значатся в списках участников крупнейших сражений: битвы на Курской дуге, под Сталинградом, Москвой, в обороне Севастополя, Ленинграда. Особое мужество и смелость было проявлено в первые дни войны – в ходе защиты Брестской крепости.
Активная борьба шла и в тылу. Предприятия белорусских городов экстренно эвакуировали подальше от военных действий. Заводы развернули цеха на Урале и в Поволжье: так далеко от дома белорусские рабочие включились в укрепление оборонной промышленности Советского Союза. Самоотверженная борьба белорусов плечом к плечу с другими национальностями подтверждена документами и фотографиями.
Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:
У нас единый историко-культурный код, у нас общие точки исторической памяти. Мы едино понимаем наши приоритеты и нашу ценность, братство наших народов в годы войны, и сегодня, отстаивая ту самую историческую правду. Поэтому здесь, безусловно, представлен и вклад белорусского народа в Победу, и в вооруженных силах, в составе Красной армии, и в тылу, и в науке, и в медицине. И вот как раз это единение войны, я еще раз подчеркну, которая нам обеспечила общую Победу, сегодня важно, потому что это нас как раз объединяет еще и в защите этой исторической правды.
Мария Пономарева, заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при Президенте России:
Безусловно, вклад белорусского народа в Победу один из самых значительных. Причем это все мы имеем и видим выраженное и в героях труда, и в количестве полных кавалеров ордена Славы, героев Советского Союза. И, конечно же, количество подвигов, которые совершили представители белорусского народа, это, безусловно, приближало Победу значительно.
Выставку готовили несколько месяцев. Из архивов были подняты редкие документы и фотографии, воспоминания самих бойцов. Здесь отражены эпизоды настоящей фронтовой дружбы представителей разных национальностей через личные истории, а также отдельно плакаты, которые прославляли боевое братство. В понимании исторической памяти Беларусь и Россия сходятся во взглядах. На этих ценностях построены наши крепкие контакты в настоящем.
В Брестской крепости перезахоронили останки 7 красноармейцев.