В Москве открылась выставка о сплоченности народов Советского Союза в годы ВОВ

Единство многонациональной армии в борьбе с врагом. В Москве ко Дню Победы открылась выставка о сплоченности народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная мысль экспозиции под открытым небом – показать общий вклад жителей советских республик в разгром гитлеровских формирований. Вспоминают в российской столице накануне 9 Мая и героизм белорусов в составе Красной армии.

От горячих боев на фронтах до трудового подвига в тылу. Наш народ отчаянно боролся с немецкими захватчиками. В ходе мобилизации на борьбу с врагом вышли более 1 миллиона 300 тысяч белорусов. Имена соотечественников значатся в списках участников крупнейших сражений: битвы на Курской дуге, под Сталинградом, Москвой, в обороне Севастополя, Ленинграда. Особое мужество и смелость было проявлено в первые дни войны – в ходе защиты Брестской крепости. Активная борьба шла и в тылу. Предприятия белорусских городов экстренно эвакуировали подальше от военных действий. Заводы развернули цеха на Урале и в Поволжье: так далеко от дома белорусские рабочие включились в укрепление оборонной промышленности Советского Союза. Самоотверженная борьба белорусов плечом к плечу с другими национальностями подтверждена документами и фотографиями.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:

У нас единый историко-культурный код, у нас общие точки исторической памяти. Мы едино понимаем наши приоритеты и нашу ценность, братство наших народов в годы войны, и сегодня, отстаивая ту самую историческую правду. Поэтому здесь, безусловно, представлен и вклад белорусского народа в Победу, и в вооруженных силах, в составе Красной армии, и в тылу, и в науке, и в медицине. И вот как раз это единение войны, я еще раз подчеркну, которая нам обеспечила общую Победу, сегодня важно, потому что это нас как раз объединяет еще и в защите этой исторической правды.