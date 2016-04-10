Процесс причисления к лику блаженных основателя Красного костела Эдварда Войниловича начался 10 апреля

Новости Беларуси. Процесс беатификации Эдварда Войниловича, основателя Костела святых Симона и Елены, официально начался в Минске. Торжественная церемония прошла в Красном костеле с участием Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Беатификация – это процесс причисления умершего к лику блаженных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войнилович еще 100 лет назад понял, что нужно развивать межхристианский и межрелигиозный диалог. Он строил не только католический костел, но и помогал возводить церкви, синагоги и мечети.

Как отметил Тадеуш Кондрусевич, процесс беатификации Войниловича имеет очень важное значение для страны.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Республики Беларусь:

Для католического костела в Беларуси это очень важная дата. Значимая дата, я бы сказал. Потому что впервые на территории Беларуси начинается беатификационный процесс. Начинается процесс нашего земляка. Более того, это светский человек – не священник, не законник или законница, а светский человек, отец семейства, который оставил свой след на нашей земле.