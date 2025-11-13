Пока Беларусь решает практические вопросы, на западных рубежах снова говорят языком ультиматумов. Прибалтийская троица 13 ноября вновь вышла к трибуне, чтобы показать публике искусство коллективного безумия. Премьер-министр Литвы заявила, что Латвия и Эстония намерены также закрыть границу с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть только один нюанс – Эстония вообще не наш сосед. Впрочем, как показывает практика, география прибалтам не мешает заниматься политическим вредительством.

К слову, когда госпожу Ругинене попросили указать на карте место пограничного пересечения Эстонии и Беларуси, премьер не растерялась. Она заявила, что речь идет лишь о политической солидарности. А чтобы звучать серьезнее, премьер-министр Литвы вспомнила и о старших товарищах – поляках. По ее словам, Варшава не будет открывать пункты пропуска с Беларусью, пока не прекратятся некие нападки на Вильнюс.

Таковыми называют не только контрабанду сигарет, но и гуманитарные меры, которые Беларусь приняла в отношении литовских водителей и их фур. Однако никаких шагов с литовской стороны, чтобы разрешить оба кризиса, предпринято не было. Минск же сделал все возможное, учитывая, что все проблемы Прибалтика умышленно создала себе сама. При этом Вильнюс объясняет свою пассивность тем, что ждет первых шагов от белорусской стороны.