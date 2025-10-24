Процент удельного веса онлайн-торговли в товарообороте Беларуси продолжает расти – МАРТ

Белорусских товаров на маркетплейсах становится больше. Удельный вес онлайн-торговли по итогам 2024 года составил 12 % в товарообороте страны. И показатель продолжает расти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На семинаре в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли специалисты обсудили проблемные вопросы, которые возникают во время реализации товаров на интернет-площадках: высокая комиссионная нагрузка, штрафные санкции, неконтролируемые скидки. Главная цель встречи – найти подходы, которые бы помогли выстроить взаимовыгодное сотрудничество между производителями и маркетплейсами.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В современных условиях онлайн-торговля является практически тем триггером, который дает нам возможность как потребителям приобретать товар не только по традиционным привычным схемам, приобретая товар в магазинах у дома, но также и приобретать товар не выходя из дома. И поэтому наши производители должны не отставать за данными тенденциями и как можно быстрее входить в это новое направление. На маркетплейсах уже представлен широкий спектр белорусской продукции: косметика, продукты питания, товары легкой промышленности, а также бытовая техника. Представители бизнеса получают возможность наращивать продажи и выходить на международные рынки.

Алексей Мороз, заместитель директора предприятия по производству свечей:

Более 50 % реализуем на интернет-площадках нашей продукции. Так удобнее, так больше времени рассмотреть продукцию, почитать описание про нее, ну и, конечно же. Сама продукция, после получения ее, оправдает ожидания, потому что качество есть, все-таки качество.