«Будут разыграны ситуации». Международная школа по подготовке к ЧС откроется в Борисовском районе

Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в седьмой раз станет главной площадкой для обмена опытом представителей Красного Креста и Красного Полумесяца из европейского региона и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям откроется в Борисовском районе. Здесь соберутся волонтеры и сотрудники организации, которые помогают людям в вооруженных конфликтах и при ЧС.
Дмитрий Русаков, начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста:
В рамках легенды школы будут разыграны ситуации, когда статисты в большом количестве будут разыгрывать вынужденных переселенцев из страны, которая страдает от вооруженного конфликта, и прибывают на территорию Беларуси, спасаясь от войны в поисках убежища или временного пребывания.
Мы не обойдем стороной и другие ситуации : это и крушение на железнодорожном транспорте, и авиаинциденты.
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Сегодня в Белорусском обществе Красного Креста реализуются порядка 30 проектов и более 100 местных инициатив. Международные проекты, как правило, реализуются при консолидации всех усилий – не только ресурсов Белорусского общества Красного Креста.
К слову, уже за 2018 год по всей стране сотрудники и волонтеры общества Красного Креста оказали помощь более чем 15 тысячам нуждающихся.