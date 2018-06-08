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Три простых правила, которые помогут не потеряться в лесу

08 июня 2018 15:50
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Новости Беларуси.  Начинается сезон сбора ягод и грибов, а значит, и время исчезновения людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три простых правила, которые помогут не потеряться в лесу-1

Поэтому правоохранители рекомендуют не ходить в лес поодиночке, особенно в незнакомой местности. Также лучше надеть яркую одежду и взять с собой заряженный телефон. Если заблудились, ищите тропинки или линию электропередач. В случае длительного невозвращения человека из леса вызывайте милицию – дорог каждый час, особенно с наступлением темноты.

# Происшествия в лесу # общество # Фотофакт

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