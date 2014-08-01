Митинг-реквием, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны, прошел в Минске и Сморгони

Новости Беларуси. Митинг-реквием, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны, прошел в Минске. Цветы к мемориалу в честь героев и жертв кровопролитных сражений, который находится на Сторожевском кладбище, возложили представители оборонного ведомства страны и руководство города, а также потомки погибших в годы Первой мировой.

На территорию современной Беларуси война пришла в августе 1915 года. В течение двух лет западные регионы страны находились в оккупации. За это время в боях погибли более 100 тысяч белорусов. Имена некоторых из них неизвестны до сих пор, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Дань памяти нашим предкам мы должны отдавать. Они ведь сражались за то, чтобы мы жили. Я благодарен белорусской стороне и российской, что такое внимание, такой мемориал, который мы посетили. Надо политикамм понимать, что они решения принимают, а жизни отдают не они. Наверное, к этому надо приходить.

Мероприятия, приуроченные к 100-летию с начала одной из самой кровопролитных войн проходят и в других белорусских городах, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

События одной из самых кровопролитных войн вспоминали и в Сморгони. В начале 20 столетия этот белорусский город стал центром ожесточённого противостояния на русско-германском фронте. Продолжавшиеся более 800 дней и ночей тяжелые бои превратили Сморгонь в руины.

В местном музее открылась выставка, рассказывающая о тяжелых днях первой мировой. А на месте, где три года находилась линия фронта, начали возводить мемориальный комплекс. Три центральные скульптурные композиции уже установлены на пьедестал. Сегодня сюда пришли сотни горожан, чтобы почтить память павших солдат.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Здесь сотни тысяч остались русских, белорусов и всех тех народов, которые входили в состав Российской империи. Я считаю, что будет правильно, если мы сегодня объединим усилия и вот здесь на этой земле, в этом городе, который был тогда стёрт с лица земли, создадим вместе красивый, достойный памятник тому времени и тем людям.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Здесь полегли лучшие силы российской гвардии. Но и здесь же сломили себе хребет империи. И российская, и австро-венгерская, и германская, и многие другие. Поэтому знать это нужно, понимать нужно, разобраться в истоках нужно. Хотя бы ради того, чтобы это не повторилось в будущем.

Мемориальный комплекс в Сморгони будет полностью готов в 2018 году - к столетию окончания Первой мировой. Кульминацией же этого дня стала реконструкция одного из многочисленных боёв тех лет. В атаку пошли более сотни участников исторических клубов из Беларуси и России в форме царской армии и германских войск.

Станислав Казаков, участник исторического клуба (Россия):

Надев эту форму, с почтением и поклонением отношусь к героическому подвигу наших предков столетней давности… (Слёзы на глазах, тяжело говорить парню - ред.), которые несли не лёгкое солдатское бремя.

Юрий Скарулис, участник исторического клуба (Беларусь):

Это правильное название «забытая война». Мы возвращаем эту память. Пытаемся вернуть через себя. Одев эту форму, всю эту амуницию, мы ощущаем как это было, как бегали, как воевали, в конце концов - как погибали.