Из военкора – в писатели: Анна Чиж-Литаш о своих книгах и как папа стал прообразом полковника Виноградова

О ней говорят: «стала знаменитой в декрете». С появлением малышки вдохновение в жизни минчанки забило ключом, рассказали в программе «Большой город».

Службу в погонах и карьеру военного журналиста временно пришлось поставить на паузу. В новом амплуа и мамы, и писателя молодая женщина всего за два года выпустила семь книг. На подходе ещё одна.