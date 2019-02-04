Из военкора – в писатели: Анна Чиж-Литаш о своих книгах и как папа стал прообразом полковника Виноградова

О ней говорят: «стала знаменитой в декрете». С появлением малышки вдохновение в жизни минчанки забило ключом, рассказали в программе «Большой город».
Службу в погонах и карьеру военного журналиста временно пришлось поставить на паузу. В новом амплуа и мамы, и писателя молодая женщина всего за два года выпустила семь книг. На подходе ещё одна.
Анна Чиж-Литаш, писатель:
Мечтаю, чтобы читали именно наших белорусских писателей. У нас достойнейшие люди, абсолютно разная возрастная категория: и 70, и 50, и 20 лет. И люди пишут замечательные произведения. Ничем не хуже каких-то там зарубежных аналогов.
Герои её произведений – следователи, пациенты психиатрической клиники, обычные люди и с ограниченными возможностями. Они ностальгируют о детстве и даже расследуют преступления. Здесь нет вранья и фальши. У каждого – свои реальные прототипы. Но, пожалуй, самый главный…
Анна Чиж-Литаш:
Полковник Виноградов – пять книг вышло. Это мой папа. То есть у меня отец – полковник, запас Вооруженных Сил, уже, правда, на пенсии. И он настолько колоритный персонаж, что просто грех не использовать его образ. Я многое списываю со своей семьи. «Дары Бога» я списывала со своего детства. Здесь очень важно быть честным с читателем. Тебе люди верят по-другому.
Благодаря собственному блогу, сегодня её имя на слуху, а книги читаются. Издание своего сборника, говорят молодые авторы, сейчас дело затратное. И мечта каждого, чтоб всё это ещё и продавалось. К примеру, издание 300 экземпляров прозы в качественном твёрдом переплёте с плотной белоснежной бумагой обойдётся, в среднем, в тысячу долларов. И для большинства авторов, которых ещё не поставили на поток, это не средство заработка, а самоотдача.
Анна Чиж-Литаш:
Напечатать книгу – это очень дорого. Многие удивляются, почему наши книги стоят таких денег в магазине. Потому что за ней стоит работа огромной команды. Я не говорю о том, что автор хочет заработать себе на новую машину. Если на новое платье – это будет прекрасно!