Прямой эфир

«Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке

04 февраля 2019 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске с 6 по 10 февраля пройдет Международная книжная ярмарка. Она организуется уже в 26 раз. О своём участии заявили представители 35 стран. Вход на книжный форум свободный. Что интересного подготовили организаторы, рассказываем в программе «Большой город».

Мы спросили исполнительного директора Минской международной книжной ярмарки, как обстоят дела с ценами на книжные издания.

«Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке-1

Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ:
По ценам это очень интересное мероприятие. Мы даже недавно проводили в Доме прессы пресс-конференцию перед Новым годом. Конкретные книжки мы принесли – около 20 образцов – и для журналистов устроили конкурс.

Мы показывали, сколько стоит эта книга в интернет-магазинах, и если журналист угадывал, сколько эта книга стоит на книжной ярмарке, получал эту книгу в подарок. Угадали только пару книг уже в конце, когда поняли принцип. Угадали книги, которые были дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз.

«Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке-4

А главное, что на ярмарке будут представлены очень много именно маленьких издательств, которые могут выпускать в год 5-10 книг, которым очень тяжело на полке пробиться. Во-вторых, на полках крупных магазинов, интернет-магазинов их, условно говоря, и не видно.

Уникальная тут есть возможность не только пообщаться с любимыми писателями, но и получить автограф-сессию. И я думаю, что это тоже немаловажно, что у вас будет на книжной полке стоять не просто книга, а книга с автографом автора любимого. Может, кто-то лишний раз достанет, почитает.

# Выставки в Минске # общество # Дмитрий Макаров

Другие новости рубрики

Все новости
Из военкора – в писатели: Анна Чиж-Литаш о своих книгах и как папа стал прообразом полковника Виноградова
04 февраля 2019 11:43

Из военкора – в писатели: Анна Чиж-Литаш о своих книгах и как папа стал прообразом полковника Виноградова

«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»
04 февраля 2019 11:38

«Нет в мире ни одной персональной энциклопедической книги о писателе»: в Беларуси издали трёхтомник «Янка Купала»

Александр Лукашенко: пограничная политика направлена не на конфронтацию, а на укрепление пояса добрососедства
04 февраля 2019 10:54

Александр Лукашенко: пограничная политика направлена не на конфронтацию, а на укрепление пояса добрососедства