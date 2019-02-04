«Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке

В Минске с 6 по 10 февраля пройдет Международная книжная ярмарка. Она организуется уже в 26 раз. О своём участии заявили представители 35 стран. Вход на книжный форум свободный. Что интересного подготовили организаторы, рассказываем в программе «Большой город».

Мы спросили исполнительного директора Минской международной книжной ярмарки, как обстоят дела с ценами на книжные издания.