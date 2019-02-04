«Дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз». Выгодно купить книгу и получить автограф автора можно на минской книжной ярмарке

В Минске с 6 по 10 февраля пройдет Международная книжная ярмарка. Она организуется уже в 26 раз. О своём участии заявили представители 35 стран. Вход на книжный форум свободный. Что интересного подготовили организаторы, рассказываем в программе «Большой город».
Мы спросили исполнительного директора Минской международной книжной ярмарки, как обстоят дела с ценами на книжные издания.
Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки, председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ:
По ценам это очень интересное мероприятие. Мы даже недавно проводили в Доме прессы пресс-конференцию перед Новым годом. Конкретные книжки мы принесли – около 20 образцов – и для журналистов устроили конкурс.
Мы показывали, сколько стоит эта книга в интернет-магазинах, и если журналист угадывал, сколько эта книга стоит на книжной ярмарке, получал эту книгу в подарок. Угадали только пару книг уже в конце, когда поняли принцип. Угадали книги, которые были дешевле, чем интернет-магазинах, в 11 раз.
А главное, что на ярмарке будут представлены очень много именно маленьких издательств, которые могут выпускать в год 5-10 книг, которым очень тяжело на полке пробиться. Во-вторых, на полках крупных магазинов, интернет-магазинов их, условно говоря, и не видно.
Уникальная тут есть возможность не только пообщаться с любимыми писателями, но и получить автограф-сессию. И я думаю, что это тоже немаловажно, что у вас будет на книжной полке стоять не просто книга, а книга с автографом автора любимого. Может, кто-то лишний раз достанет, почитает.