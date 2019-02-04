Кастанеда, Драйзер и Азимов. Что читают минчане

Корреспонденты программы «Большой город» спросили обычных прохожих, какую последнюю книгу они читали и в каком варианте.

Минчане:

– Больше предпочитаю электронный вариант. Последнюю книжку, которую я прочитал – это «Мор, ученик Смерти».

– Я, вообще, не читаю. Только новости, электронные ресурсы.

– Электронные. «Прежде чем их повесят», Азимова «Основание и Империя».

– И то, и то. Но больше аудио – уже глаза болят. И Булгакова, классику.

– Конечно, печатные. Но когда нет, в чём их носить, тогда читаю в телефоне. Последнее, что я читаю – Кастанеду, третью книжку.

– Предпочитаю печатные. Но недавно купил электронную, и не нарадуюсь! Последнее, что я читал – Теодор Драйзер «Финансист».

– Печатные. В последнее время я читаю книги о воспитании ребёнка – актуально. И по работе, о продажахе.