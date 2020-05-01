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«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков

01 мая 2020 14:39
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков-1

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
В основном, отсыпались. Гитара была, песни пели. Я на гитаре играла очень, а солдаты возили мою гитару. Как прибудем в часть, ребята несут гитару. Молодежь есть молодежь.  

Пели военные песни: и «Катюша», и «Гармонь»… Пели все военные патриотические песни. Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться – каждый мечтал, чтобы остаться.  

«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков-4

«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков-6

«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков-8

Анна Братковская, жительница Слуцкого района:   
Я не ведаю сама, як мы перажылі. Я і сама не ведаю, чаму чалавек такі жывучы. Усё перанясе, усякае гора, усякую бяду… Усё перанясеш.   

«Про любовь в войну не пели. Лишь бы остаться». Какие были любимые песни у фронтовиков-11

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Фотофакт

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