«Вы продолжаете оказывать помощь, спасать жизни». Белорусских медиков трогательно поздравили с 1 Мая
Новости Беларуси. Это видео адресовано тем, кто Первомай отмечает на работе. Прежде всего, это, конечно, медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трогательный ролик подготовили лидеры профсоюзного движения витебского региона, ветераны труда и коллеги.
«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая
Владислав Мужиченко, председатель областного комитета профсоюза работников здравоохранения:
От имени Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения и от себя лично примите сердечные поздравления с 1 Мая.
Многие из вас отмечают этот праздник на своих рабочих местах. Вы продолжаете оказывать помощь населению, спасать чьи-то жизни. Эти жизни – это чьи-то близкие, родственники, друзья, может быть, просто даже знакомые, которые верят в ваш профессионализм, ваши знания и умения. Огромное вам спасибо!
Алеся Коваленко, председатель ППО УЗ «Новополоцкая ЦГБ», психолог:
Хочется поддержать всех медицинских работников, кто, рискуя своим здоровьем, помогает другим людям. Поддерживая друг друга, мы объединяемся, а объединившись, мы можем оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается.
От нас требуется выдержка, от нас требуются знания, от нас требуется сила духа.
Светлана Брауфер, председатель ППО ГУЗ «Полоцкая ЦГБ», врач лабораторной диагностики:
Пусть этот Первомай откроет для вас новую страницу для реализации новых возможностей для того, чтобы был успех в вашей работе.