«Вы продолжаете оказывать помощь, спасать жизни». Белорусских медиков трогательно поздравили с 1 Мая

Новости Беларуси. Это видео адресовано тем, кто Первомай отмечает на работе. Прежде всего, это, конечно, медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трогательный ролик подготовили лидеры профсоюзного движения витебского региона, ветераны труда и коллеги. «Вместе мы справимся со всеми вызовами времени». Александр Лукашенко поздравил белорусов с 1 Мая

Владислав Мужиченко, председатель областного комитета профсоюза работников здравоохранения:

От имени Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения и от себя лично примите сердечные поздравления с 1 Мая.

Многие из вас отмечают этот праздник на своих рабочих местах. Вы продолжаете оказывать помощь населению, спасать чьи-то жизни. Эти жизни – это чьи-то близкие, родственники, друзья, может быть, просто даже знакомые, которые верят в ваш профессионализм, ваши знания и умения. Огромное вам спасибо!

Алеся Коваленко, председатель ППО УЗ «Новополоцкая ЦГБ», психолог:

Хочется поддержать всех медицинских работников, кто, рискуя своим здоровьем, помогает другим людям. Поддерживая друг друга, мы объединяемся, а объединившись, мы можем оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается.

От нас требуется выдержка, от нас требуются знания, от нас требуется сила духа.