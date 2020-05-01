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«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных

01 мая 2020 14:37
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Новости Беларуси. «И в памяти, и в семейном альбоме…» К акции с таким названием приглашает присоединиться Витебский областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартует проект 1 мая и продлится до конца года.

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-1

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-3

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-5

Каждый, кто хочет увековечить память о героических подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны, может прислать по электронной почте или принести лично фотографии солдат и детей Победы. К ним важно добавить биографию, при возможности – аудио или письменные воспоминания. В общем, все то, что касается героического прошлого тех, кто сражался за мир.

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-8

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-10

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-12

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-14

Ксения Дружкова, экскурсовод Витебского областного краеведческого музея:
Дополнение к тому, что мы уже знаем, чтобы новые факты, чтобы новые впечатления, чтобы новые эмоции пополнили фонды нашего музея. И не только фонды. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта информация уйдет в инфокиоск, в новую экспозицию, которая открывается к юбилею нашей Победы, к 75-летию. И наша новая редакция экспозиции «Защитники Отечества» дополнится не только фотографиями, но и информацией.

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-17

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-19

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-21

«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных-23

Из личных историй, как известно, складывается вся история народа. Все данные будут не только аккумулироваться в музее, но и станут частью большого международного проекта «Лица Победы», который уже объединил более 150 миллионов фото, а значит, и судеб.

# Великая Отечественная война # общество # Ксения Дружкова # Фотофакт

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