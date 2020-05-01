«И в памяти, и в семейном альбоме…» В Витебске предлагают поучаствовать в акции и показать военные фотографии родных

Новости Беларуси. «И в памяти, и в семейном альбоме…» К акции с таким названием приглашает присоединиться Витебский областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартует проект 1 мая и продлится до конца года.

Каждый, кто хочет увековечить память о героических подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны, может прислать по электронной почте или принести лично фотографии солдат и детей Победы. К ним важно добавить биографию, при возможности – аудио или письменные воспоминания. В общем, все то, что касается героического прошлого тех, кто сражался за мир.

Ксения Дружкова, экскурсовод Витебского областного краеведческого музея:

Дополнение к тому, что мы уже знаем, чтобы новые факты, чтобы новые впечатления, чтобы новые эмоции пополнили фонды нашего музея. И не только фонды. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта информация уйдет в инфокиоск, в новую экспозицию, которая открывается к юбилею нашей Победы, к 75-летию. И наша новая редакция экспозиции «Защитники Отечества» дополнится не только фотографиями, но и информацией.