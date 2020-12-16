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«Внуки включают свет, а я выключаю». Как экономить электроэнергию? Совет от директора «Мингорсвета»

16 декабря 2020 07:23
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Новости Беларуси. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация?  Говорим сегодня о тех, кто создает новогоднюю атмосферу в Минске и зажигает те самые праздничные огни города. Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Славомир Гриневич, директор предприятия «Мингорсвет».

Илона Волынец, ведущая:
Напоследок вам вопрос личного характера. Учитывая, что у вас работа связана с электроэнергией, со сбережением, вы все об этом знаете. Как у вас дома все устроено? В каждой комнате датчик движения? Как экономите электроэнергию дома?

«Внуки включают свет, а я выключаю». Как экономить электроэнергию? Совет от директора «Мингорсвета»-1

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
Дома заменил все лампочки на светодиодные. Считаю, что у нас именно светодиод в жилом комплексе, в жилой квартире – это правильно. Надо просто правильно выбирать лампочку, качественную покупать, тогда потребление снижается. А что я дальше делаю? Хожу и свет выключаю за внуками, потому что они включают, а я выключаю. На меня они, конечно, жалуются немного, что дед что-то неправильно делает, но я считаю, что надо в любом деле быть экономным. В том числе и в освещении.

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# Социальная инфраструктура # общество # Илона Волынец # Славомир Гриневич # Фотофакт

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