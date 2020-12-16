«Внуки включают свет, а я выключаю». Как экономить электроэнергию? Совет от директора «Мингорсвета»

Новости Беларуси. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация? Говорим сегодня о тех, кто создает новогоднюю атмосферу в Минске и зажигает те самые праздничные огни города. Об этом и многом другом рассказал гость программы «Большой город» Славомир Гриневич, директор предприятия «Мингорсвет».

Илона Волынец, ведущая:

Напоследок вам вопрос личного характера. Учитывая, что у вас работа связана с электроэнергией, со сбережением, вы все об этом знаете. Как у вас дома все устроено? В каждой комнате датчик движения? Как экономите электроэнергию дома?