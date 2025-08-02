Колодищи после урагана – съёмочная группа СТВ приняла участие в восстановлении агрогородка
2025-й – Год благоустройства. Белорусы охотно откликнулись на эту инициативу и делают страну чище, красивее, комфортнее, а еще всегда готовы оперативно отправиться на помощь туда, где это нужно.
Специальный выпуск постоянной рубрики на СТВ – из агрогородка Колодищи, где недавний ураган оставил свой след. Мы покажем истории реальных людей, которые не ждут перемен, а своими руками восстанавливают порядок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша коллега Диана Головач вместе с жителями расчищает завалы и помогает наводить чистоту. Увидите, как важны даже небольшие усилия каждого в такое время. Берись за дело и действуй!
Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в агрогородке Колодищи Минского района. Здесь местные жители вместе со службами устраняют последствия прошедшей стихии. И наша съемочная группа примет участие в этой работе.
– Я там стоял возле парника, там ничего не задело. Вот только в доме.
– А что, вы видели, как это тут все летает?
– Да, тут все летало. Шифер слетал.
– Сейчас основные задачи – быстренько это все исправить, да?
– Надо вообще полностью крышу переделывать.
– Вот эта непогода, насколько она сплотила, что люди стараются помочь не только на своих участках, но и вообще другим людям.
– Кто-то помогает, а мы им помогаем.
– Какие сейчас основные задачи у вас?
– Убрать мусор и очистить дороги. Мусор, ветки, все привести в порядок.
Подробности в видео.
Диана Головач:
Когда люди объединяются, чтобы сделать мир вокруг лучше, это всегда история, достойная внимания. Если в вашем дворе, парке или микрорайоне кипит работа, приглашайте в гости наш телеканал. Мы поддержим ваши добрые дела и вдохновим других сделать каждый уголок нашей страны еще уютнее. Присылайте свои идеи на нашу электронную почту contact@stv.by, и пусть этот Год благоустройства станет по-настоящему народным.