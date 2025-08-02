Колодищи после урагана – съёмочная группа СТВ приняла участие в восстановлении агрогородка

2025-й – Год благоустройства. Белорусы охотно откликнулись на эту инициативу и делают страну чище, красивее, комфортнее, а еще всегда готовы оперативно отправиться на помощь туда, где это нужно.

Специальный выпуск постоянной рубрики на СТВ – из агрогородка Колодищи, где недавний ураган оставил свой след. Мы покажем истории реальных людей, которые не ждут перемен, а своими руками восстанавливают порядок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.