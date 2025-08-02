Аистята пострадали от июльского урагана. Смотрите, как белорусы выхаживают малышей

Июльский ураган, обрушившийся на Беларусь, лишил крова не только людей. Стихия безжалостно разрушила птичьи гнезда, оставив многих птенцов беззащитными перед ее мощью. Особенно тяжело пришлось аистам: их, казалось бы, надежные гнезда, свитые высоко на столбах и крышах, не выдержали яростных порывов ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аист – важная птица для нашей страны. Он символизирует мир, благополучие, чистоту и возрождение. И сейчас, когда благополучие нужно вернуть в их гнезда, белорусы готовы протянуть руку помощи, чтобы земля под белыми крыльями оставалась таковой.

Восемь осиротевших аистят сейчас проходят карантин в Могилевском зоосаде. Малышей, чудом переживших разгул стихии, нашли и выходили самые обычные, но неравнодушные люди.

Трогательная история от Юлии Мычки.

На целую неделю этот двор в Чаусах превратился в полевой госпиталь для аиста. Птица, которую позже назовут Малышом, приземлилась здесь после урагана. Сначала думали – передышка в долгом пути. Но когда час сменился другим, а птица не двигалась с места, люди заподозрили беду…