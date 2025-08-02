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Аистята пострадали от июльского урагана. Смотрите, как белорусы выхаживают малышей

02 августа 2025 17:49
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Июльский ураган, обрушившийся на Беларусь, лишил крова не только людей. Стихия безжалостно разрушила птичьи гнезда, оставив многих птенцов беззащитными перед ее мощью. Особенно тяжело пришлось аистам: их, казалось бы, надежные гнезда, свитые высоко на столбах и крышах, не выдержали яростных порывов ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аист – важная птица для нашей страны. Он символизирует мир, благополучие, чистоту и возрождение. И сейчас, когда благополучие нужно вернуть в их гнезда, белорусы готовы протянуть руку помощи, чтобы земля под белыми крыльями оставалась таковой. 

Восемь осиротевших аистят сейчас проходят карантин в Могилевском зоосаде. Малышей, чудом переживших разгул стихии, нашли и выходили самые обычные, но неравнодушные люди. 

Трогательная история от Юлии Мычки. 

На целую неделю этот двор в Чаусах превратился в полевой госпиталь для аиста. Птица, которую позже назовут Малышом, приземлилась здесь после урагана. Сначала думали – передышка в долгом пути. Но когда час сменился другим, а птица не двигалась с места, люди заподозрили беду…

Аистята пострадали от июльского урагана. Смотрите, как белорусы выхаживают малышей-2

Галина Сопытова, жительница Чаус:
Мы с мужем в воскресенье утром приехали с дачи. И здесь стоял аист. Мы сразу не обратили внимание, ну, стоит аист, птица стоит на одной лапе, все как положено. Но видим, что птенец, что не взрослый аист. А когда подошли, увидели, что одной лапки нет. 

Аистята пострадали от июльского урагана. Смотрите, как белорусы выхаживают малышей-4

Неделю птенца выхаживали всем миром: местные жители обрабатывали раны, дежурили у окна, кормили по очереди. За это время к птице прикипели всей душой.

Галина Сопытова:
Хороший очень ребенок, не кусался, не щипался, даже с нами разговаривал. Мы имя ему дали – Малыш. Когда приходили его кормить, говорили: Малыш, привет. И он нам курлыкал и брал еду.

Если первые дни во дворе царила надежда, что птенца найдут родители, то позже стало понятно: травма серьезная, аистенок не может следовать за стаей. Ему нужен не временный приют, а настоящий дом и профессиональная помощь. Местные жители обратились в охрану природы. 

Далее смотрите в видео.

# Животные # Ураган

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