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«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений

01 октября 2020 09:17
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Новости Беларуси. Воины запаса вернулись домой. Очередной этап проверки боевой готовности белорусской армии для них уже позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений-1

Так, накануне завершились военно-учебные сборы в столичной артиллерийской базе вооружений. Более 30 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса восстанавливали навыки ремонта, хранения и технологического обслуживания ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружений.  

«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений-4

Павел Хныкин, заместитель начальника базы вооружений:
Личный состав занимался ремонтом вооружения, военной и специальной техники. Все они профессионалы своего дела. Каждый по своему направлению деятельности был призван на свою военно-учетную специальность – слесари, сварщики, токари, водители-электрики, водители-слесари. Имея существенную, сильную подготовленную базу и пройдя здесь определенную подготовку, сумели за короткий промежуток времени восстановить командно-штабные машины, электронно-оптические приборы. Причем они делали все это в том числе в полевых условиях.

«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений-7

Владимир Мамай, военнослужащий запаса:  
Это были продуктивные сборы. Мы научились многому новому. Ребята сплотились, выполнили все поставленные задачи. Я думаю, что никто не пожалеет, что сюда пришел.  

«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений-10

По завершению сборов командование части поощрило всех призванных из запаса. Кроме того, в адрес руководителей предприятий и учреждений, где работают военнообязанные, были направлены благодарственные письма.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Павел Хныкин # Владимир Мамай # Фотофакт

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