«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений

Новости Беларуси. Воины запаса вернулись домой. Очередной этап проверки боевой готовности белорусской армии для них уже позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне завершились военно-учебные сборы в столичной артиллерийской базе вооружений. Более 30 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса восстанавливали навыки ремонта, хранения и технологического обслуживания ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружений.

Павел Хныкин, заместитель начальника базы вооружений:

Личный состав занимался ремонтом вооружения, военной и специальной техники. Все они профессионалы своего дела. Каждый по своему направлению деятельности был призван на свою военно-учетную специальность – слесари, сварщики, токари, водители-электрики, водители-слесари. Имея существенную, сильную подготовленную базу и пройдя здесь определенную подготовку, сумели за короткий промежуток времени восстановить командно-штабные машины, электронно-оптические приборы. Причем они делали все это в том числе в полевых условиях.

Владимир Мамай, военнослужащий запаса:

Это были продуктивные сборы. Мы научились многому новому. Ребята сплотились, выполнили все поставленные задачи. Я думаю, что никто не пожалеет, что сюда пришел.