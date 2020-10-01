«Все они профессионалы своего дела». Завершились сборы в столичной артиллерийской базе вооружений

Новости Беларуси. Воины запаса вернулись домой. Очередной этап проверки боевой готовности белорусской армии для них уже позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Воины запаса вернулись домой. Очередной этап проверки боевой готовности белорусской армии для них уже позади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, накануне завершились военно-учебные сборы в столичной артиллерийской базе вооружений. Более 30 офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса восстанавливали навыки ремонта, хранения и технологического обслуживания ракетно-артиллерийского и стрелкового вооружений.
Павел Хныкин, заместитель начальника базы вооружений:
Личный состав занимался ремонтом вооружения, военной и специальной техники. Все они профессионалы своего дела. Каждый по своему направлению деятельности был призван на свою военно-учетную специальность – слесари, сварщики, токари, водители-электрики, водители-слесари. Имея существенную, сильную подготовленную базу и пройдя здесь определенную подготовку, сумели за короткий промежуток времени восстановить командно-штабные машины, электронно-оптические приборы. Причем они делали все это в том числе в полевых условиях.
Владимир Мамай, военнослужащий запаса:
Это были продуктивные сборы. Мы научились многому новому. Ребята сплотились, выполнили все поставленные задачи. Я думаю, что никто не пожалеет, что сюда пришел.
По завершению сборов командование части поощрило всех призванных из запаса. Кроме того, в адрес руководителей предприятий и учреждений, где работают военнообязанные, были направлены благодарственные письма.