«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. Уровень госпитализации в Беларуси сейчас составляет не более 30 % от осеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Основную нагрузку с приходом штамма «омикрон» испытывают поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минздраве заявили, что ситуация контролируется, а взрывной рост ковид-пациентов на амбулаторном лечении был прогнозируемым.

Пик посещаемости поликлиник в некоторых районах фиксировался 31 января: после выходных действительно было много заболевших, однако уже сегодня, 2 февраля, обратившихся за помощью в 2,5 раза меньше. Подтверждает это и статистика. Сегодня в стране установлен абсолютный рекорд – более 3 500 пациентов зарегистрированы с COVID-19.

Напомним, результаты тестирования приходят в течение нескольких дней. И судя по исследованиям, новая и уже признанная медиками облегченная версия «короны» заместила дельта-штамм, а также вытеснила вирусы гриппа, которые были еще актуальны две недели назад. Нынешнюю ситуацию называют твиндемией – это одновременная циркуляция гриппа и ковида.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня и вчера количество обратившихся за медицинской помощью в амбулаторное звено примерно в 2,5-3 раза меньше, чем было в понедельник. Сейчас у нас на госпитализации не более 30 % от осеннего пика. И примерно 20-25 % пациентов, которые находятся в реанимации. То есть мы не увидели с этим всплеском заболеваемости амбулаторной нагрузку на стационар. Мы ее можем ожидать, исходя из того, что большое количество пациентов, мы к ней готовы, поэтому призываем не паниковать.