Прямой эфир

«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси

02 февраля 2022 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уровень госпитализации в Беларуси сейчас составляет не более 30 % от осеннего пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Основную нагрузку с приходом штамма «омикрон» испытывают поликлиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минздраве заявили, что ситуация контролируется, а взрывной рост ковид-пациентов на амбулаторном лечении был прогнозируемым.  

«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси-1

Пик посещаемости поликлиник в некоторых районах фиксировался 31 января: после выходных действительно было много заболевших, однако уже сегодня, 2 февраля, обратившихся за помощью в 2,5 раза меньше. Подтверждает это и статистика. Сегодня в стране установлен абсолютный рекорд – более 3 500 пациентов зарегистрированы с COVID-19.  

«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси-4

Напомним, результаты тестирования приходят в течение нескольких дней. И судя по исследованиям, новая и уже признанная медиками облегченная версия «короны» заместила дельта-штамм, а также вытеснила вирусы гриппа, которые были еще актуальны две недели назад. Нынешнюю ситуацию называют твиндемией – это одновременная циркуляция гриппа и ковида.  

«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня и вчера количество обратившихся за медицинской помощью в амбулаторное звено примерно в 2,5-3 раза меньше, чем было в понедельник. Сейчас у нас на госпитализации не более 30 % от осеннего пика. И примерно 20-25 % пациентов, которые находятся в реанимации. То есть мы не увидели с этим всплеском заболеваемости амбулаторной нагрузку на стационар. Мы ее можем ожидать, исходя из того, что большое количество пациентов, мы к ней готовы, поэтому призываем не паниковать.  

«Призываем не паниковать». Пиневич высказался о росте заболеваемости коронавирусом в Беларуси-10

Напомним, в Беларуси отменили обязательное тестирование на ковид в амбулаторном звене для подтверждения диагноза. ПЦР будут делать в случае госпитализации. В Минздраве также напоминают, самый надежный способ избежать осложнений –прививка. Кстати, в Беларуси первый компонент вакцины получили почти 60 % жителей.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на теле появляются родинки и можно ли их удалять? Спросили у врача-онколога
02 февраля 2022 13:37

Почему на теле появляются родинки и можно ли их удалять? Спросили у врача-онколога

«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?
02 февраля 2022 13:15

«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?

«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования
02 февраля 2022 13:10

«Люди не стесняются». Состоялся молодёжный форум работников леса и природопользования