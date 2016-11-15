Призыв-2016: до конца ноября на срочную службу отправятся 10 тысяч белорусов

Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка молодого пополнения в Вооруженные силы. Она продлится до конца ноября.

Всего в армию в стране пойдут 10 тысяч человек. Еще 2 – на службу в резерве.

15 ноября в торжественной обстановке проводили столичных воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Арсения прошлая ночь была уж точно не рядовой. Сына в армию собирала вся семья. Еще бы – в роду Петкевичей служили все (мужчины, конечно). Теперь – очередь поколения next.

Елена Петкевич, мать призывника:

Мы его готовили к этому. Гордимся!

У городского военкомата – будущая армейская элита. Парни, которые идут служить – кроме войск связи – в «спецназ» и ВДВ.

Их 15 ноября провожали торжественно. С оркестром и силовым шоу.

Валерий Демченко, ветеран Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сейчас армия наша организованная, сплоченная. Если раньше из Беларуси посылали на дальний Восток, на крайний Север. Сейчас все служат рядышком. Поэтому желания появляется больше служить, защищать.

Воинское дело парни постигали уже на плацу, пытаясь маршировать в строю с офицерами. Пока еще – в кедах и ботинках. Но уже вечером вместо них на солдатах будут берцы, шапка и бушлат.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил республики Беларусь:

Отправка пополнения будет осуществлена в Вооруженные силы, транспортные войска, органы государственной безопасности, органы пограничной службы и внутренние войска Министерства внутренних дел.

Чтобы попрощаться с родственниками, у призывников были мгновения. Здесь уже не до камер и журналистов. Кто-то не сдерживал эмоций, кто-то не мог произнести ни слова.

Все-таки 1,5 года – то еще испытание.

Кирилл Паркалов, призывник:

Будет тяжело, но справимся.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Жизнь этих ребят уже сегодня кардинально изменится. В течение месяца они будут проходить курс молодого бойца. А затем их отправят по воинским частям. Там их ждут воинские быт, будни и праздники. Ну а через 1,5 года все они к своим семьям вернутся уже не мальчиками и юношами, а настоящими мужчинами.