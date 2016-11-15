Российский пресс-тур в Шкловском районе: «Чувствуется, что в стране есть настоящий хозяин»

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов. Продолжается большой пресс-тур представителей российских СМИ по белорусским регионам (подробнее здесь).

Снимать, фотографировать и писать о нашей стране приехали более 100 репортеров.

Их потенциальная аудитория также ведет счет на сотни – только сотни миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября гости сделали остановку в Шкловском районе.

Это деревянное здание с красивыми резными наличниками некогда было полноценной школой. Это теперь здесь музей. А в 60-70 дети постигали за такими партами науку. Именно здесь, в этом классе, учился и первый Президент независимой Беларуси.

Агрогородок Александрия – большой сельскохозяйственный центр. Тележурналист из Барнаула Дмитрий Клишин доволен. Он готовит большой материал для программы про агробизнес и уверен: зрителям будет интересно. Ручная работа с буренками здесь сведена к минимуму.

Дмитрий Клишин, заместитель начальника информационной службы телерадиокомпании «Алтай» (Барнаул, Россия):

Мы всегда равнялись на Беларусь. Потому что здесь ничего не разваливали, смогли все сохранить, приумножить.

Очень по-хозяйски, грамотно ведут сельское хозяйство.

Сельхозпредприятие «Александрийское» одно из крупнейших в Беларуси. Занимаются здесь всем – от выращивания зерна до производства готовой продукции. Есть свой яблоневый сад и большое фруктохранилище.

Людмила Иванова, журналист газеты «Рязанские ведомости» (Рязань, Россия):

Конечно, эти яблоки не сравнятся с теми, что продаются в сетевых магазинах. У них есть вкус, есть цвет, есть запах.

Это самые-самые настоящие яблоки, которые ешь с удовольствием.

Александр Шаров, заместитель главного редактора «Парламентской газеты» (Москва, Россия):

У вас действительно очень хорошее сельское хозяйство, чувствуется, что в стране есть настоящий хозяин.

О белорусском качестве говорили и на дегустации продукции местного производства. Одних только мясных изделий здесь выпускают около 300 видов.

Алексей Коноплев, заместитель главного редактора газеты «Волжская коммуна» (Самара, Россия):

Отличная продукция, действительно вкусная. Посмотрев состав, мы же сейчас все любим смотреть состав, видим, что там особо химии нет.

Анна Медведева, режиссер телекомпании «Волга» (Нижний Новгород, Россия):

Спрос на белорусскую продукцию очень высокий. И на продукты питания, на молочные продукты, тем более колбасу. Колбасу белорусскую очень ценят в России. У нас есть специальные небольшие магазины, куда привозят белорусскую продукцию. Я когда туда захожу, там всегда есть люди.