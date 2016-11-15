Храму Космы и Дамиана в Снове исполнилось 180 лет

Новости Беларуси. Одна из старейших церквей Минской области отметила 180-летний юбилей.

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана в агрогородке Снов Несвижского района был возведен в 1836 году и пережил все лихолетья ХХ века.

По случаю юбилея церкви прошло праздничное богослужение. Торжества провели и в день памяти святых Космы и Дамиана. Они считаются врачами и врачами, покровителями семей, к тому же помогают детям в учебе. Торжественная служба собрала десятки прихожан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Колесник, жена настоятеля храма саятых бессребреников Космы и Дамиана в агрогородке Снов Несвижского района:

Храм стоит на горе. Но он смог прожить все войны, лихолетье, всю богоборческую эпоху. И ни один снаряд попал в храм.

Храм никогда не закрывался, он все время был действующим.

Наш проиход состоит из агрогородка Снов и прилегающих небольших деревень. Храм постоянно наполняется людьми. Они почитают и святых бессребреников, и постоянно риходят по воскресеньям. А мы стараемся сохранить храм в таком же благолепии, в каком он был в XIV веке.