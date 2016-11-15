Прямой эфир

Цены к Новому году не «подскочат»: поручение Совета министров

15 ноября 2016 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предновогодний ажиотаж никак не отразится на ценах. Такое поручение дано Министерству антимонопольного регулирования и торговли на заседании Совета министров. Контроль нужен для того, чтобы и в сезон больших закупок ситуация на потребительском рынке оставалась управляемой.

Кстати, официально предпраздничная торговля стартовала именно 15 ноября.

Объемы поставок и цены согласованы с производителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словом, повышение стоимости на товары не предвидится, зато можно ждать приятных сюрпризов в виде скидок и распродаж.

Виолетта Брезовская, начальник главного управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Мы, как Министерство антимонопольного регулирования и торговли, конечно же, будем отслеживать цены. Особенно тех субъектов, которые будут искусственно их превышать.

Традиционно мы так же рекомендуем с 15 декабря не закрывать объекты на плановые ремонты, санитарные дни для того, чтобы потребители могли более комфортно приобрести товары к новогоднему столу.

# общество # Виолетта Брезовская # Министерство торговли

Другие новости рубрики

Все новости
Российский пресс-тур в Шкловском районе: «Чувствуется, что в стране есть настоящий хозяин»
15 ноября 2016 17:44

Российский пресс-тур в Шкловском районе: «Чувствуется, что в стране есть настоящий хозяин»

Храму Космы и Дамиана в Снове исполнилось 180 лет
15 ноября 2016 15:59

Храму Космы и Дамиана в Снове исполнилось 180 лет

Как музыканты и мастера Борисова готовятся к областным «Дожинкам»
15 ноября 2016 15:49

Как музыканты и мастера Борисова готовятся к областным «Дожинкам»