Признаки жизни на Венере нашли учёные

Венера может быть обитаемой. Возможные признаки жизни на планете обнаружила международная группа ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе исследования в атмосфере Венеры был найден фосфин – бесцветный ядовитый газ, который на Земле выделяет ряд бактерий в процессе жизнедеятельности. Это важное открытие может означать, что «какой-то организм пережил парниковый эффект и эволюционировал».