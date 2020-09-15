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Признаки жизни на Венере нашли учёные

15 сентября 2020 15:51
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Венера может быть обитаемой. Возможные признаки жизни на планете обнаружила международная группа ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признаки жизни на Венере нашли учёные-1

В ходе исследования в атмосфере Венеры был найден фосфин – бесцветный ядовитый газ, который на Земле выделяет ряд бактерий в процессе жизнедеятельности. Это важное открытие может означать, что «какой-то организм пережил парниковый эффект и эволюционировал».  

Признаки жизни на Венере нашли учёные-4

Впрочем, пока это лишь догадки. Возможно, ученые просто столкнулись с неизвестным химическим процессом. Чтобы узнать правду, необходимо совершить специальную космическую миссию к Венере.

# Космос # общество # Фотофакт

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