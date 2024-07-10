Атака на фашистские укрепления длилась почти сутки! Операция «Багратион» – как освобождали Слоним?

Беларусь, город Слоним, Гродненская область. 10 июля 1944 года город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Перед командующим 1-м Белорусским фронтом генералом армии Константином Рокоссовским поставлена задача – не позже 10-12 июля выйти на рубеж Слонима и Пинска.

Бои шли ожесточенные. Эта местность была крепким узлом обороны немецких войск. Сопротивление они оказывали сильное. Слоним для гитлеровцев был важным узлом коммуникации, был насыщен артиллерийским и минометным огнем. Наступление главных сил в боях за Слоним началось на рассвете 10 июля.

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Иссы Плиева:

Город обороняли отошедшие из Барановичей пехотные и кавалерийские части и подразделения противника, усиленные танками и артиллерией. Хорошо организованная система огня в сочетании с подготовленными к обороне реками Щара и Иссой делали Слоним крепким узлом сопротивления, поэтому атака по освобождению длилась с 17 часов 9 июля, уличные бои продолжались всю ночь и утром следующего дня.