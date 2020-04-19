Приживётся ли в Беларуси институт личного поручительства? Накануне амнистии объясняем, как это может работать

Но лица, которые совершили преступления, связанные с наркотиками, представляют особую группу. Практика показывает: риск возврата в криминальную среду здесь очень велик. Поэтому ответственность за такого помилованного будет нести и комиссия по помилованию.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сам по себе этот институт поручительства живой и будет применяться на практике. Президент еще раз акцент на этом сделал.

Несмотря на то, что есть большое количество желающих написать ходатайство о помиловании (конечно, под разработанные критерии многие из них подпадают), но вместе с тем, это не значит, что все будут помилованы. Комиссия будет работать строго в индивидуальном порядке, как она работала и до настоящего времени. Будет принимать индивидуальные решения для того, чтобы в последующем предлагать их Президенту.