Приют для бомжей в Минске: пользуется ли он популярностью и исправляются ли там люди

Новости Беларуси. Социальный патруль, состоящий из волонтеров и сотрудников Красного креста, продолжает оказывать помощь тем, кто по разным причинам оказался без крыши над головой. Причем, как выяснилось, даже сегодня, когда большие морозы пошли на убыль, в доме на Ваупшасова нет свободных мест. В народе их называют лицами без определенного места жительства, однако у каждого из них своя история.

У директора приюта Николая Михалыча сегодня обход. Только вместо пациентов – постояльцы. Одним помогают восстановить потерянные документы, другим – наладить связи с родственниками. Хотя последние, к слову, чаще наоборот привозят сюда спившихся членов семьи. Для них здесь первая помощь. Отогреют, накормят и переоденут. Когда на улице минус, внутри – плюс к занятым койкам.

Николай Веркеев, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:

В связи с наступлением холодов увеличилось количество желающих. Рассчитаны мы на 92 койко-места, сегодня заняты 90. Есть случаи, когда граждане на своих личных авто доставляют к нам. Есть по направлению милиции.

Судьбы тех, кто здесь находится, почти всегда однотипные. Хотя от некоторых мороз по коже. Это Борис Петрович. У бывшего зенитчика за плечами служба в Туркменистане и полгода бездомной жизни на родине. По специальности инженер-механик лишился ног. Сюда помогли устроится друзья-сослуживцы.

Борис Ефременков:

Если бы были ноги, я бы ушел куда-то. Друзья приезжают, в шахматы играем.

Я буду на коляске сидеть, я по-любому замерзну. Движения же нет. Пока морозы. А когда морозы спадут, поедем.

Почти половина из постояльцев приюта – либо пенсионеры, либо инвалиды. Поэтому на трудоустройство им рассчитывать не приходится. Как показывает практика, после зимовки в ночлежке они вновь уходят на улицы. И возвращаются к привычному образу жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспоминает свою жизнь Жанна Павловна со слезами. За месяцы на улице женщина потеряла паспорт. Здесь помогли восстановить.

Жанна Митькова:

Мы помогаем здесь нашим ребятам. Очень много людей больных, за которыми нужен присмотр.

У меня есть мой любимый мужчина. Он уже работает, зарабатывает деньги. С его помощью, я думаю, мы отсюда вырвемся.

Сколько всего бомжей в Беларуси социальные службы посчитать не в силах. Число их выше в Минске. Здесь больше мест, где они могут жить незаметно для милиции. Перезимовать им помогают благотворители и церковные организации. Покупают еду, одежду и лекарства.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты администрации первомайского района Минска:

На базе каждого учреждения в Минске открыты пункты обогрева и предоставления горячего питания. В целом за день приблизительно мы кормим 60 человек. На протяжении всего года и сейчас мы активизировали акцию по сбору теплых вещей.

Только за январь восьми постояльцам приюта нашли работу. Если все пойдет хорошо, они даже смогут претендовать на жилье. Этот результат, убеждает руководство приюта, пусть небольшая, но победа. Ведь от тюрьмы и от сумы, как известно, зарекаться не стоит.