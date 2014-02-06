Новости Беларуси. Часовню в честь святителя Николая Чудотворца возвели в Березинском районе. Архитектурный проект неоднократно меняли из-за ландшафтных особенностей, но нашли правильный выход и построили часовню рядом с источником, которую издревле считали лечебной.

Сейчас сюда приезжают сотни верующих, чтобы окунуться и напиться воды. А больные не теряют надежды оправиться, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иерей Илья Гончарук, благочинный Березинской районной округи:

Как говорили люди пожилые, старые, всегда, когда какой-то недуг, болезнь, мыться нужно в семи святых источниках. Так вот, чем интересно это место. Тем, что семь источников вытекают из земли, соединяются в один.

Конечно, очень сложная дорога была по строительству на этом месте. И очень сложные земельные работы, потому что и грунтовые воды вокруг, и близость реки. Но, тем не менее, в этом месте построена часовня в честь святителя Чудотворца Николая.