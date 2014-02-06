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Добровольные помощники охраны правопорядка отмечают 10-летний юбилей. Торжественные мероприятия прошли в Могилевском высшем колледже МВД

06 февраля 2014 14:24
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Новости Беларуси. Добровольные помощники охраны правопорядка отмечают юбилей – 10 лет со дня образования. Торжественные мероприятия прошли в Могилевском высшем колледже МВД. Здесь собрались более 500 человек — активистов движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежные отряды охраны правопорядка — одна из визитных карточек деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Добровольных помощников - уже более 15 тысяч. Совместно с сотрудниками МВД ребята патрулируют улицы городов, помогают инспекторам ГАИ и спасателям, обеспечивают порядок во время проведения культурно-массовых мероприятий. За время своего существования молодежные отряды зарекомендовали себя как надежные партнеры и незаменимые помощники милиции.

Дмитрий Воронюк, секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Самое главное, что дает эта школа, – мужской стержень. Где бы человек не оказался, он везде сможет оказать помощь в любом мероприятии - будь-то на пляже, в общественном транспорте. потмоу что он обладает навыками.

Антон Альховик, заместитель командира молодежной добровольной дружины Могилева:
Это и в моих личных интересах, и интересы государства. Таких людей должно быть больше, чтобы преступности было меньше. Это интересно и здорово.

 

# общество # Юбилеи

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