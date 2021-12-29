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Метро закроется в 4 утра. Как транспорт в Минске будет работать в Новый год и 1 января?

29 декабря 2021 15:33
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь минский наземный транспорт будет работать до 5 часов утра, а метро – до 4, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Метро закроется в 4 утра. Как транспорт в Минске будет работать в Новый год и 1 января?-1

Будет обеспечена связь всех жилых районов с местами проведения новогодних гуляний. Горожане смогут добраться до центра на автобусах, троллейбусах и трамваях. Всего более 30 маршрутов. Интервал движения составит до 30 минут. Для транспорта, идущего в отдаленные микрорайоны города, такие как Сокол или Зацень, он будет больше. Для передвижения по городу в новогоднюю ночь для комфорта минчан и гостей столицы будет организован и удобный график работы метро.  

Метро закроется в 4 утра. Как транспорт в Минске будет работать в Новый год и 1 января?-4

Валерий Шкуратов, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:  
Минские транспортники в новогоднюю ночь обеспечат обслуживание всех городских мероприятий. Главным транспортом, конечно, будет Минский метрополитен. Он будет работать с 00:00 до 04:00. Станции, которые находятся в центре города, это станция метро «Октябрьская», станция метро «Немига», «Фрунзенская» будут работать на вход до 04:15, закроются на час и в 05:30 начнут работать.  

Метро закроется в 4 утра. Как транспорт в Минске будет работать в Новый год и 1 января?-7

1 января работа общественного наземного транспорта начнется в 06:00. Часть рейсов будет закрыта в первой половине дня из-за прогнозируемой низкой заполняемости. Но без транспортного сообщения не останется ни один район Минска.  

# Работа транспорта в Минске # общество # Валерий Шкуратов # Фотофакт

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