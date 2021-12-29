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Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»

29 декабря 2021 15:36
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Новости Беларуси. Сотни юных минчан собрал детский праздник в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогоднее настроение ребятам подарила Минская городская организация «Белая Русь».  

Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»-1

Для детей организовали праздничную программу, в том числе была возможность посетить интерактивные площадки. Ребята встретились со сказочными героями, поучаствовали в новогоднем флешмобе и конкурсе снеговиков. Также работала выставка рисунков, торговые павильоны с горячим чаем и выпечкой. А чтобы согреться, посетителей парка угостили настоящей солдатской кашей.  

Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»-4

Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской организации «Белая Русь»:  
В рамках республиканской акции «Наши дети» «Белая Русь» проводит свою акцию всегда. Она называется «В Новый год с «Белой Русью». Концертная программа, викторины, квесты, фотографирование, фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сюрпризы, подарки. И, конечно, мы сегодня наградили тех детей, которые в течение этого года чем-то да отличились.  

Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»-7

Я уже участвовала в различных международных конкурсах. Занимаюсь вокалом и учусь играть на фортепиано.  

Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»-10

Я пришел с одноклассниками на мероприятие, тут елка, Снегурочка, Дед Мороз. Мне понравилось все.  

Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»-13

Также ребята поучаствовали в праздничном квесте и конкурсе на перетягивание каната, вспомнили новогодние песни. Те, кто прошел все этапы, получили сладкие подарки.  

# Новый год # общество # Людмила Шипай # Фотофакт

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