Ещё и угостили солдатской кашей. Посмотрите, какой праздник для детей устроила «Белая Русь»

Новости Беларуси. Сотни юных минчан собрал детский праздник в парке Горького, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогоднее настроение ребятам подарила Минская городская организация «Белая Русь».

Для детей организовали праздничную программу, в том числе была возможность посетить интерактивные площадки. Ребята встретились со сказочными героями, поучаствовали в новогоднем флешмобе и конкурсе снеговиков. Также работала выставка рисунков, торговые павильоны с горячим чаем и выпечкой. А чтобы согреться, посетителей парка угостили настоящей солдатской кашей.

Людмила Шипай, заместитель председателя Минской городской организации «Белая Русь»:

В рамках республиканской акции «Наши дети» «Белая Русь» проводит свою акцию всегда. Она называется «В Новый год с «Белой Русью». Концертная программа, викторины, квесты, фотографирование, фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сюрпризы, подарки. И, конечно, мы сегодня наградили тех детей, которые в течение этого года чем-то да отличились.

Я уже участвовала в различных международных конкурсах. Занимаюсь вокалом и учусь играть на фортепиано.

Я пришел с одноклассниками на мероприятие, тут елка, Снегурочка, Дед Мороз. Мне понравилось все.