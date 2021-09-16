«От таких экосистем мы сегодня получаем огромнейшую пользу». Как белорусские болота приносят стране миллионы евро?
Новости Беларуси. На родине Ивана Мележа восстановили легендарные топи, описанные классиком в «Полесской хронике». Первоначальные пейзажи воссоздали на низовом болоте Ладово – всего более 4 000 гектаров. Этого достаточно, чтобы восстановить оптимальный гидрологический режим на площади втрое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние 15 лет в Беларуси проделана колоссальная работа. Болота приросли почти на 70 тысяч гектаров. Объемы беспрецедентные для европейского континента. Однако перспективы куда шире: повторному заболачиванию в нашей стране подлежит еще 500 тысяч гектаров.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Создана нормативно-правовая база, чтобы восстанавливать такие экосистемы. Сегодня есть закон «Об охране и использовании торфяников». И хочу сказать, что от таких экосистем мы сегодня получаем огромнейшую пользу. Поэтому эту задачу сегодня в Республике Беларусь выполняем, она заложена в планах социально экономического развития и стратегиях до 2030 года.
К 2025 году в Беларуси должна появиться и система торговли квотами на выбросы парниковых газов. При сегодняшних расценках один только массив Ладово, где выбросы сократились в два раза, позволит стране ежегодно получать дополнительно порядка 2,5 миллиона евро – неплохие дивиденды от жизни на болоте.