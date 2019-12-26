Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ

Какие услуги оказывает Национальный олимпийский стадион «Динамо», помимо спортивных мероприятий, рассказываем в программе «Большой город».
Какие услуги оказывает Национальный олимпийский стадион «Динамо», помимо спортивных мероприятий, рассказываем в программе «Большой город».
Дмитрий Демидик, начальник отдела организации спортивно-массовых мероприятий ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Можно провести выездную регистрацию брака в самой «чаше» стадиона, а также фото- и видеосъемку. Мы также предоставляем услуги парковки – в самом центре Минска.
Сегодня стадион «Динамо» – не только место спорта и зрелищ, а также деловая площадка и просто место для отдыха.
Всеми здешними благами могут воспользоваться и спортсмены, и обычные люди.
А снаружи вокруг стадиона в подходящую погоду можно покататься на лыжах. Кроме того, здесь планируют открыть тир и скалодром, а также музей.