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Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ

26 декабря 2019 09:58
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Какие услуги оказывает Национальный олимпийский стадион «Динамо», помимо спортивных мероприятий, рассказываем в программе «Большой город».

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ-1

Дмитрий Демидик, начальник отдела организации спортивно-массовых мероприятий ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
Можно провести выездную регистрацию брака в самой «чаше» стадиона, а также фото- и видеосъемку. Мы также предоставляем услуги парковки – в самом центре Минска.

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ-4

Сегодня стадион «Динамо» не только место спорта и зрелищ, а также деловая площадка и просто место для отдыха.

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ-7

Всеми здешними благами могут воспользоваться и спортсмены, и обычные люди.

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ-10

А снаружи вокруг стадиона в подходящую погоду можно покататься на лыжах. Кроме того, здесь планируют открыть тир и скалодром, а также музей.

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ-13

# Достопримечательности Минска # общество # Дмитрий Демидик

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