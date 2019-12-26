На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы

Новый год на Октябрьской площади начнётся без опозданий, заверили в программе «Большой город».
На здании напротив Дворца республики установили часы. Они были предусмотрены здесь изначально, ещё во время строительства на Энгельса, 6 в 60-ые годы.
Новый год на Октябрьской площади начнётся без опозданий, заверили в программе «Большой город».
На здании напротив Дворца республики установили часы. Они были предусмотрены здесь изначально, ещё во время строительства на Энгельса, 6 в 60-ые годы.
Спустя более полувека, часы, наконец, заняли свою законную позицию. Инициаторы идеи уверяют, что механизм будет точным при любых погодных условиях.
Минчане:
– Очень красивые часы. К месту.
– Очень хорошая идея.
– Здорово, что теперь можно посмотреть время просто так.