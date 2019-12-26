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На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы

26 декабря 2019 10:36
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Новый год на Октябрьской площади начнётся без опозданий, заверили в программе «Большой город».

На здании напротив Дворца республики установили часы. Они были предусмотрены здесь изначально, ещё во время строительства на Энгельса, 6 в 60-ые годы.

На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы-1

Спустя более полувека, часы, наконец, заняли свою законную позицию. Инициаторы идеи уверяют, что механизм будет точным при любых погодных условиях.

Минчане:
Очень красивые часы. К месту.
Очень хорошая идея.
Здорово, что теперь можно посмотреть время просто так.

На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы-4

# Достопримечательности Минска # общество

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