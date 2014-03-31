Привокзальную площадь в Минске ждут масштабные изменения. Какие?

Железнодорожный вокзал. Каждый день это здание принимает сотни, тысячи гостей, прибывающих в столицу. Правда, ориентироваться на просторах привокзальной площади приезжим, а порой и самим минчанам, совсем непросто. Все потому, что сегодня прилегающая территория скорее напоминает мудреный лабиринт: возле вокзала – огромное количество пешеходных переходов и около 10 остановок общественного транспорта. По-новому организовать движение на площади и прилегающих улицах предложила Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Регулярно обращали внимание на то, что такая красивая площадь, бриллиант, можно сказать, для Минска, незаслуженно забыта с точки зрения организации движения общественного транспорта и парковок. Сейчас объединены остановки общественного транспорта с парковками. И те, и другие плохо управляемые. Постоянное нарушение парковки. Людям неудобно. Например, для того, чтобы пересесть с одного транспорта на другой, есть такой норматив – не более 3,5 минут. А там получается до 15 минут.

В будущем все остановки общественного транспорта расположатся в одной точке.

На пересечении улиц Бобруйской и Ленинградской, рядом с метро «Площадь Ленина», появится специальный терминал. Он будет состоять из двух полос и вместит четыре остановочных пункта как для автобусов, так и троллейбусов.

Первая половина транспорта отсюда будет двигаться в сторону Партизанского проспекта, вторая – в Лошицу. Укрыться от непогоды минчане смогут внутри вместительных стеклянных павильонов.

Отдельно проработана и система пешеходных переходов. Их станет гораздо меньше, однако добраться в любую точку на площади не составит труда.

Особое внимание разработчики проекта уделили системе информирования. Специальные табло помогут пешеходам и водителям ориентироваться как на вокзале, так и на прилегающей к нему территории.

Ожидает изменений и стоянка такси. Она станет меньше и компактнее, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Стоянка такси станет уже, чтобы нельзя было там стоять и ожидать выгодного пассажира. В порядке очереди и клиенты, и таксисты. Кроме того, на этих системах платной парковки, общественного транспорта, такси будут применены технологические решения в виде контроля нахождения там и взимание платы.

Теперь можно будет не вызывать такси по телефону. Достаточно пройти на специальную стоянку, где свои услуги смогут предложить несколько столичных компаний.

Частники и нелегалы покинут вокзал.

Особое внимание при воплощении проекта уделят и автомобильной парковке. Сегодня все свободные места у вокзала загромождены машинами сотрудников и посетителей офисов, такси и маршрутками.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Мы делали очень большие исследования. На территории привокзальной площади, на прилегающей паркуется около тысячи автомобилей. Из этой тысячи около половины – это долговременного хранения. Например, если автомобиль простоял 10 часов, это заменяет 10 человек, которые приехали на 1 час. Кроме того, будет еще решение по поводу того, что кратковременная парковка – это значит выгрузить вещи, багаж, отправить человека на поезд. 20 минут. Возможно, будет или льготное, или, может, даже бесплатное.

В будущем платная парковка расположится на пересечении улиц Бобруйской, Ульяновской и Кирова.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Платная парковка будет с использованием новых для Минска технологий – смс. Вы скачиваете смартфонное приложение и движением пальца вы совершаете оплату. Это удобно. Будут установлены паркоматы – это традиционно. Правда, они будут иные. Они будут очень похожи на терминалы оплаты, которые сейчас минчане используют в банках, магазинах и так далее. Кроме того, на всякий случай, если у тебя нет никаких навыков или устройств, которые электронную оплату производят, можно будет оплатить бумажной карточкой парковки и разместить ее под стеклом автомобиля.

Новации коснутся и системы контроля оплаты.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Сейчас не будет такой уже ситуации, когда инспектор парковки собирает деньги, контролирует. Вы понимаете, чем это чревато. Сейчас эти функции разделены. Система оплаты и деньги – это одна сфера, система контроля – другая сфера. И для контроля инспектор парковки будет оснащен планшетом, куда он будет вводить номер автомобиля. Ему будет ответ: это нарушитель или он правомочно находится на этой парковке.

Места для платной парковки планируется обустроить вдоль улиц Кирова, Ленинградской и Михайловского переулка.

Возможно, для этих целей переоборудуют и дворы. Один из вариантов – оставить в жилых кварталах ограниченное число въездов, которые будут регулироваться шлагбаумами.

Однако, скорее всего, на дворовой территории будет действовать принцип платной парковки, а жителям улиц, инвалидам и специальным службам предложат льготные карточки. Пока эта тема находится в стадии обсуждения.

Юрий Важник, руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте», эксперт в области безопасности движения:

Мы очень внимательно слушали жителей города. Да все людей, которые на это отреагировали. Можно сказать, что это практически общественный проект. Это то, как минчане хотели бы видеть привокзальную площадь.

Первые изменения на привокзальной площади будут заметны уже в апреле.

К чемпионату мира по хоккею здесь появится платная парковка, по-новому организуют пространство и движение при помощи ограничителей и установят новые элементы системы пространственного ориентирования. Итоговый комплекс работ будет выполнен в течение полугода.

