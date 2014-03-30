Как должен быть упакован белорусский товар, чтобы он пользовался спросом? Мнение пользователей и экспертов

Новости Беларуси. В продажах важно показать товар лицом. А лицо товара - упаковка. Как в переносном, так и буквальном смысле, считают современные маркетологи. О том, почему упаковка не менее важна, чем ее содержимое, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Оказывается, дизайн продукта может оказаться вполне себе философией, а неправильное техническое решение — то, в какую сторону поворачивается крышечка от банки — похоронить хороший продукт. Существует ли мода на упаковку, какая из них дольше всего сохраняет полезные свойства, например, творога, а также - что такое 3D-принтер, копирующий и множащий продукты питания? И какие перспективы в этой сфере есть у Беларуси?

Ирина Живаева, СТВ:

В одном из гипермаркетов мы решили провести небольшой эксперимент – взяли товары, которые, пожалуй, наиболее часто оказываются в тележке у каждого из нас. Это молоко, вода. Как мы видим, все они в разных видах упаковки. И мы сейчас хотим попросить минчан попробовать всё это открыть, чтобы наглядно убедиться во всех преимуществах и недостатках белорусской упаковки.

На вид тара одинаковая, но вот к одной из подобных бутылок даже плоскогубцы применять доводилось. А следующего экспериментатора мы сразу вооружили ножницами. Без них эти упаковки с салатами и селёдкой не вскроешь. Впрочем, даже специнструмент не спасает.

Салфетки тоже открываются не с первого раза. Зато на пакете с молоком защёлка, с которой мучаются многие хозяйки, на удивление хорошо поддалась.

Самая удобная упаковка для молока, она же - самая оригинальная - в форме кувшина. Это визитная карточка холдинга «Бабушкина крынка».

Ольга Урбан, инженер-технолог ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Они удобны тем, что, когда кувшинчик отрезал, его можно поставить в холодильник и он не упадёт, и не разольётся.

Ещё один вид продукции этого предприятия вызывает удивление покупателей – творог хранится просто невероятный срок. А дело как раз в упаковке - применяют самые современные технологии. И никаких консервантов.

Ольга Урбан, инженер-технолог ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Такие продукты, как творог деревенский, сыр клинковый вырабатываются на абсолютно стерильной линии и упаковываются под вакуумом. Это позволило нам добиться увеличения сроков годности до месяца.

Дизайн здесь тоже выше всех похвал. Почти 400 наименований молочных продуктов выпускает компания. И все они позиционированы под конкретных потребителей - чётко разбиты на четыре бренда, под каждый - особый дизайн.

Ирина Мельникова, дизайнер ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Если это линейка «Весёлые внучата», то это милые детские лица, если это линия «Кали ласка», то само название говорит за себя – белорусское доброе название.

Дизайнера в штате, как здесь, держат только на крупных белорусских предприятиях. Остальные мало внимания уделяют и самой упаковке, и её оформлению, отмечает маркетолог. Первым делом его взгляд привлекает консервация. Вот, например, скоро на чемпионат мира по хоккею к нам приедут туристы. Многие ли из них захотят полакомиться этим вареньем, ведь чтобы его извлечь, нужно отдельно купить открывалку.

Анатолий Акантинов, член правления общественного объединения «Гильдия маркетологов»:

Есть интересные оригинальные вещи, которые, наверняка, покупателю понравятся. Надо отказываться от таких крышек. Понятно, что это, может быть, неким образом удешевляет продукцию, но, на самом деле, она уже изжила себя.

А дизайну нашему, говорит, лет 10 шагать до мировой моды. Она каждый год даже на цветовые гаммы меняется. Или вот последняя тенденция - минимализм. На упаковке только основные элементы, больше пространства.

Анатолий Акантинов, член правления общественного объединения «Гильдия маркетологов»:

Белорусский продукт, конечно, отличителен по этикетке. Я так примерно могу сказать – вот это, наверное, белорусский продукт, внизу – белорусский продукт. Вот это – видно, что импортный, этот – тоже импортный. То есть, здесь очень важен момент дизайна этикетки. Потому что, к сожалению, наш дизайн очень сильно отстаёт от Западного.

И ведь компаний, студий, предлагающих разработать оформление для упаковки у нас достаточно. Только в одном электронном каталоге мы их насчитали более двухсот. С некоторыми связались. Вот их мнение о белорусских заказчиках.

Мнение компаний-разработчиков упаковки:

…часть думает, что просто названия, набранного обычным шрифтом, вполне хватает. Некоторым это вообще не нужно. По крайней мере, они именно так и думают.

В целом, у наших предприятий странное отношение к таким вещам. Основной критерий: чтобы нравилось руководству. К сожалению, «нравилка» у многих руководителей белорусских предприятий весьма своеобразно настроена, и ее настройки далеко не всегда совпадают с реальными желаниями потребителей.

А на выходе получается та невыразительная упаковка, которую мы видим в магазинах. Но есть приятные исключения. Похвалил Анатолий нашу соль. Хороши и сыры – упаковка разных видов и объёмов. Мимо ярких, красочных пакетов Минского комбината хлебопродуктов покупатель тоже не пройдёт. Вот, например, смесей для выпечки здесь выпускают около двух десятков. Чтобы покупатель сразу увидел нужную, придумали оформительскую изюминку.

Татьяна Стахно, начальник отдела маркетинга ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Мы сделали акцент на очень большой фотографии непосредственно той продукции, которая будет получиться из данных смесей. И это действительно реальные фотографии. Мы в нашей лаборатории готовили эти блюда, фотографировали и затем поместили на упаковку.

Рецепты прилагаются. На той же упаковке. Над дизайном работают постоянно – вот к Пасхе оригинально оформили пакеты муки. И расфасовали по два кило сразу – на куличи для всех родственников хватит. Для упаковки макарон и круп нашли интересное решение.

Татьяна Стахно, начальник отдела маркетинга ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

Посмотрите, она вся практически прозрачная. И очень трудно перепутать между собой виды наших макарон. Это касается и крупы - здесь отчётливо видно через информационное окошко, что вы покупаете.

Здесь первыми в Беларуси установили такое упаковочное оборудование – высокопроизводительное, итальянское. Автоматический выбраковщик убирает пакеты, не соответствующие по весу. В коробки их укладывает робот. И вместо пяти человек работает только один. На погрузчик коробки перекладывает и на склад отправляет. Отсюда они затем в 12 стран разъезжаются. Для зарубежных покупателей тоже особенная упаковка.

Геннадий Мисовский, заместитель директора по маркетингу ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»:

К примеру, мука самоподнимающаяся. Информация вся дублируется на иврите – это по просьбе наших израильских партнёров. Также поставки нашей продукции осуществляются в Америку и Австралию. И, по просьбе партнёров, информация также дублируется на английском языке.

А Александр Фёдорович занимался импортом. Сейчас-то в университете преподаёт дисциплину «Тара и упаковка». А вот в 90-ые у него был бизнес – поставлял фрукты из Молдовы. И на практике сталкивался с вопросами упаковки. Отмечает, что промышленность в этой сфере у нас мощная – выпускаем все виды тары. Но, считает, что здесь нужно следовать мировым тенденциям: отказываться от пластика и полиэтилена, переходить на бумагу, картон – на то, что легко переработать или утилизировать.

Александр Заико, заведующий лабораторией факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета:

Самый оптимальный вариант - это как мороженое в стаканчике. То есть, когда упаковку вы точно так же можете употребить в пищу, как и основной продукт. Кофе в такой чашечке, сделанной из хлебопродуктов. Выпили, заели – ничего после вас не остаётся.

Прогнозирует, что в будущем упаковки может не остаться в принципе. Ту же еду мы сможем получить прямо дома. Из 3D-принтеров, над которыми сейчас работают учёные по всему миру. Вот, например, шоколад уже печатают. А в итоге такие приборы появятся в каждой кухне, а продукты заменят картриджи с питательными веществами.