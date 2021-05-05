Самый высокий гейзер достигает 17 метров. В каких городах Минской области открыли сезон фонтанов?
Новости Беларуси. В Минской области открыли сезон фонтанов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одними из первых искусственными гейзерами смогли полюбоваться жители Молодечно.
В городе два фонтана. Один в парке Победы. Там расположен целый водный комплекс из четырех композиций. Самый высокий гейзер достигает 17 метров. Фонтану 10 лет. После зимы здесь поменяли две помпы, которые обеспечивают необходимый напор воды. Второй фонтан на Центральной площади.
Александр Жолнерович, начальник цеха КУП «Молодечноводоканал»:
Постоянно пополняется уровень воды, проводятся профилактические работы и техобслуживание. Соответственно, промывка сетей, форсунки и обслуживание насосного оборудования.
В будни фонтан работает по вечерам, в выходные почти весь день – более 10 часов. Запуск фонтанов и подсветки осуществляется дистанционно. Пульт управления находится в диспетчерской станции обезжелезивания. Полюбоваться красотой и охладиться в жару горожане смогут до сентября.