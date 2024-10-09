Привиться можно и на работе – в Минской области началась массовая вакцинация от гриппа

В Минской области началась массовая вакцинация от гриппа, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Привиться можно и на работе. На предприятия и в организации выезжают мобильные бригады медиков.

Специалисты организуют вакцинацию по месту работы, чтобы прививка для желающих была еще доступнее. Сама процедура проста и понятна. У пациента узнают его самочувствие, не болел ли он до этого, измеряют температуру. Это необходимо, ведь ослабленному организму грозят осложнения после прививки. В первую очередь медики едут на те предприятия, где работники больше всего контактируют с людьми.

Татьяна Ляшенко, начальник отдела финансового учреждения: В осенне-зимний период я ежегодно вакцинируюсь от гриппа с целью исключения риска заболевания гриппом, так как моя работа непосредственно связана с обслуживанием клиентов.

Юлия Пачко, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Дзержинской центральной районной больницы:

В первую очередь, конечно, прививаем хронических больных, так как у них риск заболеваемости выше. Также предприятия, которые работают с людьми, медики и учителя, работники детских садов. Противопоказана вакцина всем, у кого есть аллергия на куриный белок.

Только в Дзержинске в списке десятки предприятий. Медики работают по заявке и готовы посетить каждую организацию.