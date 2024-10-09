В Минской области намолочено более 2,5 млн тонн зерна с учётом кукурузы и рапса

Как аграрии Вилейского района обеспечивают прочный запас фуража – в материале Анны Куртасовой.

Работники АПК продолжают убирать урожай 2024 года. В хозяйствах Минской области уже есть свыше 2,5 миллиона тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Сейчас техника задействована на полях с царицей полей, рассказали в «Минщина» на СТВ. Эту культуру убирают на зерно и на силос. Растениеводство – основа для сферы животноводства. Собранный урожай используют для заготовки качественных кормов.

В хозяйстве «Бубны» Вилейского района все силы брошены на поля с кукурузой. На этих площадях царицу полей собирают на зерно. Уже намолотили две с половиной тысячи тонн. Урожайность высокая – свыше 100 центнеров с гектара.

Наталия Тетеренкевич, исполняющая обязанности главного агронома сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»: В этом году и погода способствовала развитию кукурузы, плюс удобрения, правильное применение ядохимикатов, то есть все в комплексе сработало хорошо.

Кроме зерновых, в «Бубнах» выращивают бобовые. Здесь экспериментируют с соей. Она необходима для заготовки комбикормов. Культура ценная, богата белками, что дает плюс в производительности дойного стада. В хозяйстве уже освоили половину площадей с соей.

Геннадий Мисун, механизатор сельскохозяйственного филиала «Бубны» УП «Мингаз»:

В этом году посеяно 150 гектаров сои, половину убрали. Намолотил больше 200 тонн. Урожайность где-то 30, даже больше.

Соя – культура теплолюбивая. В основном ее выращивают в южных широтах. Хозяйство Бубны находится ближе к северной части нашей страны. Несмотря на это, решили рискнуть.