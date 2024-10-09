Беларусь примет участие в VII Китайской международной выставке импорта

60 предприятий Беларуси примут участие в VII Китайской международной выставке импорта. Это крупнейшее многоотраслевое мероприятие, которое проводится ежегодно в самом большом экспозиционном комплексе КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы для нашей страны выставка прошла максимально эффективно, 9 октября состоялся воркшоп-семинар для участников экспозиции, где обсудили все нюансы подготовки. Приглашенные эксперты предложили комплекс практических кейсов и актуальных практик по обеспечению экспозиционной активности, рассмотрели ряд профильных направлений. Так, обсудили тонкости заключения внешнеторговых контрактов, транспортную логистику и особенности деловой коммуникации с потенциальными партнерами.

Наталья Кураш, директор выставочного унитарного предприятия «Белиинтерэкспо» БелТПП: Мы готовим наших участников для того, чтобы выставка стала эффективной. Мы такое практикуем, но к национальной экспозиции еще есть месяц, чтобы люди могли подготовиться. Мы со своей стороны знаем, какие ошибки иногда делают наши предприятия. Мы знаем, как лучше сделать эффективное участие. Это не просто посидеть на стенде, а как провести работу для того, чтобы за время пребывания в Шанхае и на этой выставке максимально эффективно продать продукцию, показать продукцию, презентовать.

В 2024 году наша экспозиция будет посвящена теме «Беловежская пуща». На стенде найдут отражение редкая природа, уникальные места, национальная кухня и музыка, кинематограф. Предприятия удивят новой продукцией, которая будет представлена в трех павильонах – национальном, продовольственном и высокотехнологичном.

Анна Принеслик, начальник управления выставок выставочного унитарного предприятия «Белиинтерэкспо» БелТПП:

На страновом павильоне будет проходить культурная программа, деловые мероприятия, дегустация белорусской продукции от нашего именитого шеф-повара Антона Каленика. Мы будем играть на цимбалах, на баянах. В общем, это будет такой завораживающий, интересный перформанс длиной несколько дней. Я надеюсь, что мы привлечем много людей и познакомим больше с культурой Беларуси. Не только с продукцией нашей, но и с туристической составляющей, и с культурной, и с деловым и инвестиционным потенциалом.

Выставка пройдет с 5 по 10 ноября. В рамках мероприятия пройдет и деловая программа.