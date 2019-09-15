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Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы

15 сентября 2019 14:39
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Новости Беларуси. Перенесемся в парк Победы, где проходит масштабный фестиваль, посвященный Дню танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-1

Это уже традиционное в рамках Дня города событие собирает тысячи участников. World of Tanks, самая популярная в мире компьютерная игра, где в ход идут танки, приглашает на свою родину не только геймеров. Проект поддерживает и Министерство обороны.

Подробнее о том, что происходит на фестивале, смотрите в видеоматериале.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-4

Евгений Поболовец, корреспондент:
Я нахожусь у входа в парк Победы. Здесь проходит крупнейший семейный фестиваль интерактивных развлечений День танкиста. В прошлом году Wargaming говорили о 200 тысячах посетителей, в этом году готовы к тому, что эта цифра будет значительно больше.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-7

Второй год подряд к этому празднику присоединяется Министерство обороны. Военные представили технику: здесь есть как легендарный Т-34, так и современная техника, в том числе Т-72Б, на котором белорусская команда выиграла серебро в танковом биатлоне на АрМИ-2019.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-10

Мне интересна военная техника, и я играю в World of Tanks.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-13

Юрий Герасимович, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Сегодня мы постарались сделать так, чтобы гости, которые пришли на этот семейный праздник, – и взрослые, и дети – нашли себе что-то по интересам. Буквально недавно завершился конкурс, так называемая танковая викторина, где дети до 10 лет отвечали на вопросы.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-16

С половины третьего в парке работает сцена. От Беларуси в этом году «Крамбамбуля», от Украины – «Вопли Видоплясова», от России – группа «Звери». Хэдлайнер вечера – американцы The Offspring.

Танки, игры и звёзды. «Wargaming Fest: День танкиста» проходит в парке Победы-19

# Фестиваль # общество # Евгений Поболовец # Юрий Герасимович # Фотофакт

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