Реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета 2018 года

Новости Беларуси. Теперь только очищенная вода: реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Простейшие системы очистки воды позволяют задерживать только крупный мусор. Поэтому четыре года назад начали очищать пруд от донных отложений.

Совсем скоро построят специальные сооружения, и грязи станет в разы меньше.