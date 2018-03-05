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Реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета 2018 года

05 марта 2018 19:58
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Новости Беларуси. Теперь только очищенная вода: реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета 2018 года-1

Простейшие системы очистки воды позволяют задерживать только крупный мусор. Поэтому четыре года назад начали очищать пруд от донных отложений.

Реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета 2018 года-3

Совсем скоро построят специальные сооружения, и грязи станет в разы меньше.

Реконструкция пруда-регулятора в районе улицы Инженерной завершится к концу лета 2018 года-5

Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Очень надеемся, что в августе 2018 года мы закончим эту реконструкцию, и после пруда-регулятора в речку Свислочь будет поступать вода очищенная, соответствующая всем нормам.

# общество # Фотофакт # Реки Минска # Наталья Алейникова

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