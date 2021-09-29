Дмитрий Басков: в те компетенции, которые мне незнакомы, я буду просто с удовольствием погружаться

Новости Беларуси. Белорусские сенаторы провели личный прием граждан. Так, 29 сентября с 10:00 можно было пообщаться с Сергеем Рачковым – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство вопросов, с которыми пришли к сенатору граждане, касались как раз таки его специализации. Говорили о взаимодействии с органами внутренних дел.

Отметим, что подобная форма общения себя давно зарекомендовала. Диалог власти и народа, что называется глаза в глаза, позволяет снять неразрешимые на первый взгляд вопросы.

Кроме того, 29 сентября с белорусами пообщался и новый сенатор. Дмитрий Басков в Совет Республики был назначен Президентом несколько недель назад. За это время он присутствовал на встречах с гражданами, правда, проводили их более опытные коллеги-сенаторы. Потому сегодняшний прием можно считать дебютом, но Дмитрий Басков надеется быть полезным всем, кому нужна помощь в решении социальных вопросов.