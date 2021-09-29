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Дмитрий Басков: в те компетенции, которые мне незнакомы, я буду просто с удовольствием погружаться

29 сентября 2021 18:12
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Новости Беларуси. Белорусские сенаторы провели личный прием граждан. Так, 29 сентября с 10:00 можно было пообщаться с Сергеем Рачковым – председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Басков: в те компетенции, которые мне незнакомы, я буду просто с удовольствием погружаться-1

Большинство вопросов, с которыми пришли к сенатору граждане, касались как раз таки его специализации. Говорили о взаимодействии с органами внутренних дел.

Отметим, что подобная форма общения себя давно зарекомендовала. Диалог власти и народа, что называется глаза в глаза, позволяет снять неразрешимые на первый взгляд вопросы.

Кроме того, 29 сентября с белорусами пообщался и новый сенатор. Дмитрий Басков в Совет Республики был назначен Президентом несколько недель назад. За это время он присутствовал на встречах с гражданами, правда, проводили их более опытные коллеги-сенаторы. Потому сегодняшний прием можно считать дебютом, но Дмитрий Басков надеется быть полезным всем, кому нужна помощь в решении социальных вопросов.

Дмитрий Басков: в те компетенции, которые мне незнакомы, я буду просто с удовольствием погружаться-4

Дмитрий Басков, член Совета Республики:
Я могу точно сказать, что это абсолютно хорошее дело, потому что я не ожидал, с какими проблемами приходят люди, и видел, во-первых, как их оперативно решают в моменте, прямо вот на приеме граждан, какие-то вопросы. А какие-то, естественно, берут на контроль. И не просто берут на контроль, а делают максимум усилий, чтобы помочь каждому человеку, который приходит с проблемой. Естественно, по вопросам развития спорта мне будет легко. Ну, а в те компетенции, которые мне незнакомы, я буду просто с удовольствием погружаться и получать уже новый опыт в своей жизни.

Отметим, что во время подобных встреч люди вносят определенные предложения по работе Совета Республики, часть из них госорганы используют в дальнейшей работе.

Сергей Рачков: если заявитель говорит, что идет угроза жизни личной и семьи, пройти мимо такого обращения мы не можем (подробнее здесь).

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Дмитрий Басков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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