Присоединиться может каждый! Узнали, как принять участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

В Беларуси стартовала добрая акция «Лес! Дабро! Парадак!» Если вы давно хотели выбраться на природу, подышать весенним воздухом и сделать что-то реально полезное, то вот он – ваш шанс.

Валерия Яскевич, корреспондент:

По 18 апреля включительно любой желающий может помочь навести порядок в лесах, парках, а еще у памятных мест. Например, в городском поселке Плещеницы школьники уже взялись за дело. И это не просто уборка, это дань памяти.

Навели порядок на территории братского кладбища. Я считаю, что эти работы очень важны, это дань памяти людям, которые тут погибли и были похоронены во время Великой Отечественной войны.