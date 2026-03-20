Присоединиться может каждый! Узнали, как принять участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

В Беларуси стартовала добрая акция «Лес! Дабро! Парадак!» Если вы давно хотели выбраться на природу, подышать весенним воздухом и сделать что-то реально полезное, то вот он – ваш шанс.
В Беларуси стартовала добрая акция «Лес! Дабро! Парадак!» Если вы давно хотели выбраться на природу, подышать весенним воздухом и сделать что-то реально полезное, то вот он – ваш шанс.
Валерия Яскевич, корреспондент:
По 18 апреля включительно любой желающий может помочь навести порядок в лесах, парках, а еще у памятных мест. Например, в городском поселке Плещеницы школьники уже взялись за дело. И это не просто уборка, это дань памяти.
Навели порядок на территории братского кладбища. Я считаю, что эти работы очень важны, это дань памяти людям, которые тут погибли и были похоронены во время Великой Отечественной войны.
Алеся Шатравко, лесничий Плещеницкого лесничества Логойского лесхоза:
С первых дней мы стали привлекать школьников и учащихся школы Олимпийского резерва к наведению порядка на территории нашего прекрасного поселка. В 2026 году акция в первую очередь посвящена не лесовосстановлению, а наведению порядка вдоль автомобильных дорог и памятных захоронений. Мы с вами находимся на территории городского поселка Плещеницы, на братском кладбище, где с понедельника убирают листья, подметают, убирают бытовой мусор и наводят порядок в этом памятном месте.
Присоединиться просто. Достаточно позвонить в ближайшее лесничество.
Подробности в видео.