Международная книжная выставка-ярмарка. Узнали о литературных предпочтениях посетителей

Что читают посетители Международной книжной выставки-ярмарки?
Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске.
Что читают посетители Международной книжной выставки-ярмарки?
Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске.
– А что читают байкеры?
– Боевики.
– Что представляете сегодня?
– Культура узбекской кулинарии. Это наш козырь, и мы сами это любим.
– Альбом Рембрандта. А я художник книги. Самое главное: сделал обложку – и читателю она прыгнула в руки.
Подробности в видео.