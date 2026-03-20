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Международная книжная выставка-ярмарка. Узнали о литературных предпочтениях посетителей

20 марта 2026 08:40
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Что читают посетители Международной книжной выставки-ярмарки?

Праздник книги и искусства! Международная книжная выставка-ярмарка продолжается в Минске.

Международная книжная выставка-ярмарка. Узнали о литературных предпочтениях посетителей-2

– А что читают байкеры?
– Боевики. 

Международная книжная выставка-ярмарка. Узнали о литературных предпочтениях посетителей-4

– Что представляете сегодня?
– Культура узбекской кулинарии. Это наш козырь, и мы сами это любим.

Международная книжная выставка-ярмарка. Узнали о литературных предпочтениях посетителей-6

– Альбом Рембрандта. А я художник книги. Самое главное: сделал обложку – и читателю она прыгнула в руки. 

Подробности в видео.

# Книги # Выставка # Опрос

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